Блондинка и в прозрачном: Анастасия Решетова озадачила поклонников новым фото

Анастасия Решетова любит удивлять своих подписчиков. Сегодня избранница Тимати не изменила себе и вновь спровоцировала бурное обсуждение своего нового снимка.

Анастасия Решетова поделилась фото в Инстаграме, на котором выглядит совсем не так, как обычно: неужели гормональный всплеск беременной модели был таким сильным, что она решила кардинально сменить имидж?

Анастасия Решетова со светлыми волосами

На фото Анастасия сидит на стуле в прозрачной облегающей кофте, потупив взгляд. Волосы модели неожиданно светлые. Анастасия подписала снимок «Сбой в системе». Поначалу сложно понять, у кого произошел сбой: у нас, у Решетовой или экрана устройства, на котором мы рассматриваем фото.

В замешательство пришли и подписчики, которые не могли понять, действительно ли Анастасия перекрасила волосы. Кто-то тут же бросился разбирать бьюти-преображение: «Хорошо, но шатенкой эффектней, больше индивидуальность просматривается, да и вообще в наше время такие парики, что свои волосы незачем портить».

В Сети даже нашлись те, кто начал сравнивать Решетову с бывшей девушкой Тимати, Аленой Шишковой. Те пришли к выводу, что Тимати, похоже, предпочитает блондинок.

А более внимательные подписчики все же определили, что это фотошоп. «Это программа такая, где меняют цвет волос», «Посмотрите внимательно, кончики же плохо проработаны!» — писали фолловеры.

1 2 3 4 5 Беременная избранница Тимати обманула подписчиков, выложив фото в Инстаграм

Последним железным аргументом, что фото — фейк, стал тот факт, что в отражении зеркала на заднем плане цвет волос Анастасии прежний. Удивляемся умением Решетовой устроить бурю в стакане, а также хотим отметить, что блонд ей действительно идет.