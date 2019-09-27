«Гонял колибри»: Курбан Омаров поведал о романтичной ночи с Ксенией Бородиной

24 сентября одна из самых знаменитых пар отечественного шоу-биза отправилась в путешествие по Америке. Величественные каньоны, оглушающие водопады и экзотическая природа настроили Ксению Бородину и Курбана Омарова на романтический лад, однако ночью что-то пошло не так.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Курбан Омаров и Ксения Бородина даже спустя четыре года, проведенных в супружестве, сохраняют страсть в отношениях. Несмотря на то, что все свободное время они стараются проводить со своими детьми, порой им хочется почувствовать себя беззаботными и юными. В такие моменты они уезжают в романтические путешествия для двоих.

Курбан Омаров и Ксения Бородина

24 сентября Ксения и Курбан отправились в спонтанную поездку в США. Бородина, как заядлая любительница сериалов, сначала насладилась экскурсией в Universal Studios, а после изучила окрестности вымышленной улицы «Вистерия Лейн», где проходили съемки «Отчаянных домохозяек».



Первые два дня поездки оказались крайне насыщенными и информативными. Теперь же Курбан вместе с супругой наслаждаются живописными видами Америки. Целыми днями они рассекают по трассам США и, по признанию Бородиной, «останавливаются каждые 300 метров, чтобы полюбоваться океаном и вдохнуть этого воздуха».

Ксения Бородина

Романтичное путешествие супругов не обошлось и без казусов. Очередной день, проведенный в дороге по Центральной Америке, супруги завершили совсем не романтично. Омаров и Бородина остановились в роскошном spa-отеле для взрослых на берегу Тихого океана. Гидромассажные ванны, собственный балкон с видом на лес и уединенная атмосфера мгновенно создали пикантное настроение.

1 2 3 ... 11 Ксения Бородина и Курбан Омаров отправились в путешествие по Америке

«Эта ночь у нас прошла в отеле, который находится в горах. Хотелось бы написать про романтику, но я полночи гонял колибри по номеру, пока Ксюша боялась под одеялом. Как она залетела, я не понял, выгнали с трудом. Кричали на нее по-русски, а она его походу совсем не понимает», — поделился впечатлениями Курбан в своем Инстаграме.



Подписчики мгновенно оценили чувство юмора Омарова. «Знаем мы твою колибри и что ты гонял», «Ору», «Хорошо, что к вам не горный орел залетел», — прокомментировали новость фолловеры.