Евгения Феофилактова рассказала, что ее 6-летний сын растет модником и пижоном и уже полюбил Gucci

25 сентября бывшая участница «Дома-2» выложила фотографию сына Даниэля. На снимке мальчик вальяжно растянулся на кровати в домашнем костюме Gucci и футболке Fila. Неплохо для 6-летки, правда?
Евгения отметила, что «для мальчика сложнее найти что-то действительно стильное». Костюм Gucci — отличный выбор в такой ситуации, одобряем.
Модель добавила, что у Даниэля вещей уже больше, чем у нее, хотя она владеет целым магазином. Растет модник!
К слову, дорогие презенты мальчику по возможности делает и его отец Антон Гусев. Так, на прошлый день рождения, который Даниэль отмечает в декабре, именинник получил от папы iPhone 6. Правда, по словам Евгении, Антон редко видится с сыном — в лучшем случае раз в три месяца.