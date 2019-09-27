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Евгения Феофилактова рассказала, что ее 6-летний сын растет модником и пижоном и уже полюбил Gucci

Евгения Феофилактова растит сына одна, но тем не менее старается делать так, чтобы он ни в чем себе не отказывал. Фотодоказательствами роскошной жизни маленького пижона модель поделилась Инстаграме.
Даниэль с мамой
Даниэль с мамой

25 сентября бывшая участница «Дома-2» выложила фотографию сына Даниэля. На снимке мальчик вальяжно растянулся на кровати в домашнем костюме Gucci и футболке Fila. Неплохо для 6-летки, правда?

Даниэль в костюме Gucci
Даниэль в костюме Gucci

Евгения отметила, что «для мальчика сложнее найти что-то действительно стильное». Костюм Gucci — отличный выбор в такой ситуации, одобряем.

Даниэль
Даниэль

Модель добавила, что у Даниэля вещей уже больше, чем у нее, хотя она владеет целым магазином. Растет модник!

К слову, дорогие презенты мальчику по возможности делает и его отец Антон Гусев. Так, на прошлый день рождения, который Даниэль отмечает в декабре, именинник получил от папы iPhone 6. Правда, по словам Евгении, Антон редко видится с сыном — в лучшем случае раз в три месяца.

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27 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
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Евгения Феофилактова

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