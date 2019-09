Танцующая дочь Иглесиаса и Курниковой до слез умилила пользователей Сети

Анна Курникова и Энрике Иглесиас воспитывают 2-летних двойняшек Николаса и Люси. Кажется, артистичная девочка хоть сейчас готова пойти по стопам своего звездного папы!

Энрике Иглесиас и Анна Курникова в 2017 году стали родителями двойни. Время от времени счастливые родители балуют фолловеров снимками 2-летних Николаса и Люси. Сложно не отметить, что белокурая малышка уже сейчас очень похожа на свою маму, в то время как любовь к танцам явно досталась ей от папы-певца.

27 сентября Энрике поделился новым видео с наследницей в своем Инстаграме. В веселом ролике кудрявая малышка, одетая в белую блузку и полосатые брюки, старательно танцует под мелодию детского хита The Wheels on the Bus (Колеса автобуса). На заднем плане подпевает женский голос, и скорее всего закадровой исполнительницей стала звездная мама девочки — 38-летняя теннисистка Анна Курникова.

При этом папа вовсю поддерживал новый талант Люси, танцевал вместе с ней и даже крутил малышку в воздухе. Девочка улыбалась, хлопала в ладоши и наслаждалась отцовским вниманием. В кадре не хватало только Николаса — брата Люси. Возможно, он в будущем тоже проявит какой-нибудь скрытый талант? Пока же все взгляды были прикованы к танцам его 2-летней сестренки.

«Люси — невероятная очаровашка! Настоящая папина дочка. Спасибо, что поделился с нами этим милым моментом, Энрике», «Какая милашка!», «До чего красивая девочка растет», — искренне восхищались пользователи Сети.

Неудивительно, что негативных комментариев не было совсем.

Некоторые поклонники даже посоветовали Энрике исполнить эту песенку на одном из своих концертов и выйти на сцену вместе с дочкой. К тому времени Люси наверняка изучит еще несколько па и окончательно похитит сердца всех зрителей.

1 2 3 ... 9 44-летний Энрике Иглесиас и его возлюбленная 38-летняя Анна Курникова воспитывают двойняшек

Не правда ли, прелестное зрелище?