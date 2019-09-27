Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Танцующая дочь Иглесиаса и Курниковой до слез умилила пользователей Сети

Анна Курникова и Энрике Иглесиас воспитывают 2-летних двойняшек Николаса и Люси. Кажется, артистичная девочка хоть сейчас готова пойти по стопам своего звездного папы!
Анна Курникова, Энрике Иглесиас

Энрике Иглесиас и Анна Курникова в 2017 году стали родителями двойни. Время от времени счастливые родители балуют фолловеров снимками 2-летних Николаса и Люси. Сложно не отметить, что белокурая малышка уже сейчас очень похожа на свою маму, в то время как любовь к танцам явно досталась ей от папы-певца. 

27 сентября Энрике поделился новым видео с наследницей в своем Инстаграме. В веселом ролике кудрявая малышка, одетая в белую блузку и полосатые брюки, старательно танцует под мелодию детского хита The Wheels on the Bus (Колеса автобуса). На заднем плане подпевает женский голос, и скорее всего закадровой исполнительницей стала звездная мама девочки — 38-летняя теннисистка Анна Курникова.

При этом папа вовсю поддерживал новый талант Люси, танцевал вместе с ней и даже крутил малышку в воздухе. Девочка улыбалась, хлопала в ладоши и наслаждалась отцовским вниманием. В кадре не хватало только Николаса — брата Люси. Возможно, он в будущем тоже проявит какой-нибудь скрытый талант? Пока же все взгляды были прикованы к танцам его 2-летней сестренки.

«Люси — невероятная очаровашка! Настоящая папина дочка. Спасибо, что поделился с нами этим милым моментом, Энрике», «Какая милашка!», «До чего красивая девочка растет», — искренне восхищались пользователи Сети.

Неудивительно, что негативных комментариев не было совсем.

Некоторые поклонники даже посоветовали Энрике исполнить эту песенку на одном из своих концертов и выйти на сцену вместе с дочкой. К тому времени Люси наверняка изучит еще несколько па и окончательно похитит сердца всех зрителей.

  • Анна Курникова, Энрике Иглесиас
    1 2 3 ...9
    44-летний Энрике Иглесиас и его возлюбленная 38-летняя Анна Курникова воспитывают двойняшек
    Смотреть галерею

Не правда ли, прелестное зрелище?

Перейти к обсуждению


27 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @annakournikova, @enriqueiglesias/Instagram
Теги

Энрике Иглесиас, Анна Курникова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.