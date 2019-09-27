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Оксана Воеводина впервые официально высказалась о расставании с экс-королем и поведала, как узнала о разводе

Как говорится, накипело. Оксана Воеводина впервые официально высказалась о расставании со своим супругом, экс-королем Малайзии Мухаммадом V. И рассказала она порталу DailyMail много интересного.
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина

Например, то, что Мухаммад ушел из семьи еще в декабре, «просто ушел и не вернулся». В общем-то, с тех пор она больше не видела супруга — и это при том, что тогда была беременна их общим ребенком.

И да, Оксана настаивает, что родила сына Леона именно от мужа. 

«Мне не нужно никому ничего доказывать, потому что это его сын, рожденный в законном браке. Он похож на своего отца, у него азиатское лицо. Меня не просили делать тест на отцовство, но если необходимо, я могу это сделать», — сообщила девушка журналистам.

Также Воеводина продолжает утверждать, что официально она все еще замужем за Мухаммадом. «Никто не вызывал меня в суд, не отправлял мне документов о разводе и не говорил ''тройной талак'' в моем присутствии», — сказала Оксана. Впрочем, адвокаты Мухаммада с Воеводиной не согласятся.

Их официальное заявление гласило следующее: «Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова ''талак'' в соответствии с законами шариата, и шариатский суд выпустил 1 июля 2019 года соответствующее свидетельство о разводе в соответствии с актом об исламском семейном законодательстве». Отметим, что процедура «талак» не подразумевает согласие женщины (или даже ее присутствие при процедуре).

Оксана также поведала, что содержит сына сама и не получила ни копейки от экс-супруга, о разводе с которым, узнала, кстати, из Интернета, и обратилась к отцу своего ребенка: «Фарис, проснись! У тебя есть сын. Не забывай, что ты отец и султан. Что бы ни происходило между нами, я хочу, чтобы у ребенка были родители. В первую очередь позаботься о своем сыне».

Напомним, что отношения Оксаны и Мухаммада напоминают очень плохо срежиссированный сериал. «Мисс Москва-2015» очень долго пыталась всех убедить, что ее семья — самая лучшая на всем белом свете. И любовь у них неземная, и сын распрекрасный. Даже фотографии выкладывала совместные, лишь бы убедить всех — все хорошо.

Мухаммад вообще никак не комментировал расставание с супругой, но в какой-то момент не выдержал — как раз после того, как Воеводина ни с того ни с сего рассказала подписчикам в Инстаграме, что экс-король Малайзии уже был женат на уроженке Чехии, которая его обманула.

В официальном заявлении дворца говорилось, что султан «выражает сожаление по поводу выбора, сделанного в его личной жизни, который вызвал замешательство среди людей, что привело к разногласиям в социальных сетях, когда они питались непроверенными слухами».

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27 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @rihanapetra/Instagram

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