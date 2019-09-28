На 86-м году жизни скончался режиссер Марк Захаров

28 сентября не стало Марка Захарова, художественного руководителя театра Ленком. Режиссер «Обыкновенного чуда» и «Того самого Мюнхгаузена» скончался в результате продолжительной болезни.

Стало известно о смерти народного артиста СССР Марка Захарова. Об этом рассказал директор театра Ленком Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — сообщил ТАСС Марк Варшавер.

О времени прощания с режиссером и месте похорон будет сообщено позднее.

В конце августа Марка Анатольевича госпитализировали с воспалением легких, но 9 сентября выписали из больницы.

Марк Захаров родился в 1933 году. 13 октября ему могло исполниться 86 лет. У него осталась единственная дочь — 57-летняя народная артистка России и ведущая актриса театра Ленком Александра Захарова.

Наиболее известные фильмы Марка Захарова: «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона». Он написал сценарии к лентам «Земля Санникова» и «Узник замка Иф». Благодаря Захарову на свет появились знаменитые письма красноармейца Сухова к жене в «Белом солнце пустыни».

1 2 3 4 5 На 86-м году жизни умер режиссер Марк Захаров

За время работы в театре Марк Захаров поставил более 40 спектаклей. Woman.ru выражает соболезнования родным и близким Марка Анатольевича Захарова.

