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На 86-м году жизни скончался режиссер Марк Захаров

28 сентября не стало Марка Захарова, художественного руководителя театра Ленком. Режиссер «Обыкновенного чуда» и «Того самого Мюнхгаузена» скончался в результате продолжительной болезни.
Марк Захаров

Стало известно о смерти народного артиста СССР Марка Захарова. Об этом рассказал директор театра Ленком Марк Варшавер. 

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — сообщил ТАСС Марк Варшавер.

О времени прощания с режиссером и месте похорон будет сообщено позднее. 

В конце августа Марка Анатольевича госпитализировали с воспалением легких, но 9 сентября выписали из больницы.

Марк Захаров родился в 1933 году. 13 октября ему могло исполниться 86 лет. У него осталась единственная дочь — 57-летняя народная артистка России и ведущая актриса театра Ленком Александра Захарова. 

Наиболее известные фильмы Марка Захарова: «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона». Он написал сценарии к лентам «Земля Санникова» и «Узник замка Иф». Благодаря Захарову на свет появились знаменитые письма красноармейца Сухова к жене в «Белом солнце пустыни». 

За время работы в театре Марк Захаров поставил более 40 спектаклей. Woman.ru выражает соболезнования родным и близким Марка Анатольевича Захарова. 

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28 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Persona Stars
Теги

Марк Захаров

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Точно, последний из Магикан! Таких больше не делают. Соболезнования!

  • жаль... профессионал своего дела, таких сейчас мало. но возраст, болезни... от этого никуда не деться. светлая память

  • Пи@дец Ленкому!

  • Не стыдно за прожитую жизнь. Профессионал с большим вкусом. И дочь у него замечательная!

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