На 86-м году жизни скончался режиссер Марк Захаров

Стало известно о смерти народного артиста СССР Марка Захарова. Об этом рассказал директор театра Ленком Марк Варшавер.
О времени прощания с режиссером и месте похорон будет сообщено позднее.
В конце августа Марка Анатольевича госпитализировали с воспалением легких, но 9 сентября выписали из больницы.
Марк Захаров родился в 1933 году. 13 октября ему могло исполниться 86 лет. У него осталась единственная дочь — 57-летняя народная артистка России и ведущая актриса театра Ленком Александра Захарова.
Наиболее известные фильмы Марка Захарова: «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона». Он написал сценарии к лентам «Земля Санникова» и «Узник замка Иф». Благодаря Захарову на свет появились знаменитые письма красноармейца Сухова к жене в «Белом солнце пустыни».
За время работы в театре Марк Захаров поставил более 40 спектаклей. Woman.ru выражает соболезнования родным и близким Марка Анатольевича Захарова.