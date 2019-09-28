Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал свой роман с 21-летней инстаграмщицей

На днях Андрей Григорьев-Апполонов заставил Рунет переполошиться, выложив в Инстаграме забавный ролик, где он появился рядом с эффектной девушкой. Пользователи Сети быстро выяснили личность таинственной незнакомки. Ею оказалась 21-летняя блогер Татьяна Попова.
Некоторые фолловеры Апполонова обрадовались, что он не горюет после развода с женой Мариной, с которой прожил 16 лет. Поклонницы вздыхали, мечтая оказаться на месте счастливицы Татьяны. Однако, как оказалось, «рыжего Иванушку» рано вычеркнули из списка завидных холостяков.
Так что все «опасения», что Андрей сразу после развода нашел новую любовь в лице эффектной рыжеволосой девушки, были излишни. Апполонов и Попова — хорошие знакомые, но не более. Сердце 49-летнего певца по-прежнему свободно.
Добавим, что Андрей Григорьев-Апполонов воспитывает двоих сыновей: 15-летнего Ивана и 11-летнего Артемия.
В настоящее время певец путешествует по югу России и радует подписчиков снимками из Краснодара и Сочи.