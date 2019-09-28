Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал свой роман с 21-летней инстаграмщицей

В Сети активно циркулируют слухи о новой пассии 49-летнего Андрея Григорьева-Апполонова. Фолловеры подозревают, что артист закрутил роман с инста-дивой, которая в два раза младше него. Певец решил прояснить ситуацию.

На днях Андрей Григорьев-Апполонов заставил Рунет переполошиться, выложив в Инстаграме забавный ролик, где он появился рядом с эффектной девушкой. Пользователи Сети быстро выяснили личность таинственной незнакомки. Ею оказалась 21-летняя блогер Татьяна Попова.

Некоторые фолловеры Апполонова обрадовались, что он не горюет после развода с женой Мариной, с которой прожил 16 лет. Поклонницы вздыхали, мечтая оказаться на месте счастливицы Татьяны. Однако, как оказалось, «рыжего Иванушку» рано вычеркнули из списка завидных холостяков.

«Романа нет у нас», — категорично сообщил Григорьев-Апполонов «СтарХиту»

Так что все «опасения», что Андрей сразу после развода нашел новую любовь в лице эффектной рыжеволосой девушки, были излишни. Апполонов и Попова — хорошие знакомые, но не более. Сердце 49-летнего певца по-прежнему свободно.

Добавим, что Андрей Григорьев-Апполонов воспитывает двоих сыновей: 15-летнего Ивана и 11-летнего Артемия.

1 2 3 ... 9 Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своей личной жизни

В настоящее время певец путешествует по югу России и радует подписчиков снимками из Краснодара и Сочи.