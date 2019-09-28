Внук Снуп Дога умер через 10 дней после рождения

Снуп Дог — гордый отец троих детей. Он старается участвовать в жизни сыновей Корда и Корделла, а также не оставляет без внимания дочь Кори. На днях в семье рэпера произошло несчастье.
28 сентября старший сын рэпера поделился в Инстаграме постом, в котором рассказал о смерти своего ребенка. Мальчику, получившему имя Кай Лав, было всего 10 дней от роду. О причинах смерти сына 25-летний Корд Бродус не упомянул.
Корд и его возлюбленная Сорайя воспитывают 13-месячную дочь Эллевен Лав. По словам сына Снуп Дога, они с любимой нашли в себе силы двигаться дальше.
Снуп Дог пока что никак не комментировал это печальное известие.
Корд Бродус подарил знаменитому рэперу двух внуков: 4-летнего Зиона и годовалую Эллевен. Новорожденный Кай должен был стать третьим.
Пользователи в комментариях принесли молодому отцу свои соболезнования.