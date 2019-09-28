Внук Снуп Дога умер через 10 дней после рождения

Горе случилось в семье 47-летнего рэпера. Наследник Снуп Дога Корд Бродус рассказал о трагедии, произошедшей с его новорожденным сыном Каем.

Снуп Дог с детьми: Корделлом, Кори и Кордом

Снуп Дог — гордый отец троих детей. Он старается участвовать в жизни сыновей Корда и Корделла, а также не оставляет без внимания дочь Кори. На днях в семье рэпера произошло несчастье.

28 сентября старший сын рэпера поделился в Инстаграме постом, в котором рассказал о смерти своего ребенка. Мальчику, получившему имя Кай Лав, было всего 10 дней от роду. О причинах смерти сына 25-летний Корд Бродус не упомянул.

Корд и его возлюбленная Сорайя воспитывают 13-месячную дочь Эллевен Лав. По словам сына Снуп Дога, они с любимой нашли в себе силы двигаться дальше.

Корд Бродус с беременной женой Сорайей и дочерью Эллевен Лав

«Он умер у меня на руках, и это ощущение никогда меня не оставит. Для меня совершенно ясно, почему двоим любящим людям, как я и Сорайя, был дарован ангел, подобный Каю. Мы будем использовать его энергию, чтобы растить Эллевен лучшим человеком», — написал Корд.

Снуп Дог пока что никак не комментировал это печальное известие.

Корд Бродус подарил знаменитому рэперу двух внуков: 4-летнего Зиона и годовалую Эллевен. Новорожденный Кай должен был стать третьим.

Пользователи в комментариях принесли молодому отцу свои соболезнования.