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Оксана Воеводина сообщила о смерти бывшего свекра

Бывшая супруга экс-правителя Малайзии поделилась печальным известием в своем Инстаграме. На 70-м году жизни скончался бывший правитель султаната Келантан и отец Мухаммада V — султан Исмаил Петра.
Оксана Воеводина, Мухаммад V
Оксана Воеводина и Мухаммад V

28 сентября Оксана Воеводина разместила в микроблоге новый пост. В нем она сообщила о смерти своего экс-свекра — султана Исмаила Петра. 69-летний бывший правитель малайзийского султаната Келантан скончался около 8 утра в одной из больниц Кота-Бару.

Исмаил Петра, принцесса Анис
Султан Исмаил Петра с супругой Анис

По мужу горюет его супруга Анис, вместе с которой они прожили более 50 лет. У них осталось четверо детей, старшим из которых и является Мухаммад V, разбивший сердце ростовской красавицы.

Несколько лет назад Исмаил Петра перенес инсульт и, возможно, не оправился от последствий. О его отношении к Оксане ничего не известно. Зная, как малайзийцы восприняли брак его сына с 27-летней россиянкой, можно предположить, что оно вряд ли было положительным.

Воеводина сопроводила свой пост строчкой из Корана, которую мусульмане произносят, узнав о смерти человека: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся».

Несмотря на то, что Оксана Воеводина и Мухаммад V развелись в июле 2019 года, девушка продолжает считать себя частью королевской семьи.

4 июня «Мисс Москва — 2015» родила сына Леона. Она по сей день через СМИ и социальные сети просит экс-супруга вернуться ради их общего ребенка. Мухаммад, вынужденный отречься от престола из-за свадьбы с Оксаной, явно не собирается идти на уступки. 

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28 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @thedonnamy, @rihanapetra/Instagram, Getty Images

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