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Мужчины едва не свернули шеи, наблюдая за Викторией Боней в облегающем платье

Если Лара Крофт — расхитительница гробниц, то похожая на сыгравшую ее Джоли Виктория Боня — настоящая похитительница мужских сердец. И в этом легко убедиться!
Виктория Боня

28 сентября Виктория Боня поделилась новым видео в Инстаграме. На нем 39-летняя знаменитость прогулялась по улице Монте-Карло. Она изящно прошла мимо кафе, как каравелла по волнам из песни Максима Леонидова, и заодно продемонстрировала алое облегающее платье бренда Maison d'AngelAnn. Наряд с открытой спиной подчеркнул идеальную фигуру звезды и позволил полюбоваться ее стройными загорелыми ногами.

На ноги Боня надела бежевые лакированные лодочки, а волосы собрала в высокий хвост. Аутфит дополнила сумочка на цепочке. 

Но самым интересным в видеоролике оказалась даже не сама Виктория, а реакция окружающих на нее. Мужчины за столиками не могли отвести глаз от русской красавицы.

Один из низ даже снял темные очки, чтобы насладиться открывающимся видом.

Виктория Боня

«Все мужчины на фоне потеряли разум», «Думаю что столику сзади явно нужна была помощь», «Вика, ты настолько женственна, что тебе идет любое абсолютно платье», — комментировали юзеры.

Не обошлось и без хейтеров, с которыми у Виктории уже сложились совершенно особые отношения. «Похудеть бы не мешало под такое платье», «Ой Вика, ну вы ж не слепая, я не думаю, что вы не обратили внимание на то, что так явно бросается в глаза — плоская попа, нет талии. Такие модели только подчеркивают ваши недостатки фигуры, и вы об этом наверняка прекрасно знаете», — раскритиковали они внешность Бони. 

Многие недоумевали, зачем Боне понадобилось изображать супермодель среди множества людей. На что знаменитость иронично ответила: «Монте-Карло размером с футбольное поле, там везде люди, пустырей нет».

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28 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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