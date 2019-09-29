Перед тем как отправиться в Йоханнесбург, Меган Маркл рассказала, как встречалась с активистками на закрытом завтраке в Кейптауне

Многие недоумевали, чем же будет заниматься Меган, которая не последовала за мужем в Анголу. На днях она посетила мемориал в честь жестоко убитой 19-летней студентки. 29 сентября появились новости о том, что это было не последнее появление 38-летней Маркл на публике. Герцогиня, известная своей активной гражданской позицией, встретилась с борцами за права женщин.
Для визита герцогиня выбрала скромное черно-белое платье с расклешенной юбкой и черные лодочки. Она распустила волосы, уложила их крупными локонами и ограничилась нюдовым макияжем.
Меган посетила собрание, чтобы лучше узнать о том, чем сейчас занимаются активистки, с какими проблемами им приходится сталкиваться. Среди женщин, с которыми встретилась Маркл, были: одна из самых юных членов парламента, первая темнокожая женщина, получившая докторскую степень по математике, и София Уильямс-Де Брюйн, 81-летняя активистка, выступавшая против апартеида. Когда ей было всего лишь 18 лет, она вела за собой 20-тысячный женский марш протестующих.
Меган была впечатлена ее историей и отметила, что Уильямс-Де Брюйн — это источник вдохновения не только для нее самой, но и для всех женщин на земном шаре.
Спустя несколько дней в Инстаграме герцогини появились фотографии со встречи и заявление самой Маркл:
Добавим, что по слухам Меган вместе с 4-месячным сыном Арчи уже улетела в Йоханнесбург — крупнейший город Южно-Африканской республики. Там они встретятся с Гарри, когда тот вернется из Малави. Королевская чета пробудет в Африке вплоть до 2 октября.