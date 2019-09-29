Перед тем как отправиться в Йоханнесбург, Меган Маркл рассказала, как встречалась с активистками на закрытом завтраке в Кейптауне

Стало известно, что, пока Гарри путешествовал по Анголе, оставшаяся в Кейптауне Меган нанесла еще один тайный визит, о котором официально рассказали лишь спустя несколько дней.

Многие недоумевали, чем же будет заниматься Меган, которая не последовала за мужем в Анголу. На днях она посетила мемориал в честь жестоко убитой 19-летней студентки. 29 сентября появились новости о том, что это было не последнее появление 38-летней Маркл на публике. Герцогиня, известная своей активной гражданской позицией, встретилась с борцами за права женщин.

Для визита герцогиня выбрала скромное черно-белое платье с расклешенной юбкой и черные лодочки. Она распустила волосы, уложила их крупными локонами и ограничилась нюдовым макияжем.

Меган Маркл вместе с южноафриканскими активистками

Меган посетила собрание, чтобы лучше узнать о том, чем сейчас занимаются активистки, с какими проблемами им приходится сталкиваться. Среди женщин, с которыми встретилась Маркл, были: одна из самых юных членов парламента, первая темнокожая женщина, получившая докторскую степень по математике, и София Уильямс-Де Брюйн, 81-летняя активистка, выступавшая против апартеида. Когда ей было всего лишь 18 лет, она вела за собой 20-тысячный женский марш протестующих.

Меган была впечатлена ее историей и отметила, что Уильямс-Де Брюйн — это источник вдохновения не только для нее самой, но и для всех женщин на земном шаре.



Спустя несколько дней в Инстаграме герцогини появились фотографии со встречи и заявление самой Маркл:

«Вопросы гендерного неравенства отражаются на женщинах по всему миру вне зависимости от их расовой принадлежности, веры и социально-экономического статуса. Когда я обсуждала это с прогрессивными мыслителями, мне стало ясно — недостаточно лишь надеяться на лучшее будущее. Единственный путь вперед — это ''надежда в действии''. Следующие несколько дней в Южной Африке я продолжу слушать, учиться и впитывать те стойкость и оптимизм, которые я здесь ощутила», — сообщила Меган.



1 2 3 ... 9 Продолжается путешествие принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке

Добавим, что по слухам Меган вместе с 4-месячным сыном Арчи уже улетела в Йоханнесбург — крупнейший город Южно-Африканской республики. Там они встретятся с Гарри, когда тот вернется из Малави. Королевская чета пробудет в Африке вплоть до 2 октября.