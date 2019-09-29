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«Отдала в хорошие руки»: 52-летняя Яна Поплавская женила младшего сына

Актриса показала первые свадебные фотографии своего сына Никиты и его избранницы. Радостное событие растрогало Яну Поплавскую до слез.
Яна Поплавская

28 сентября в семье актрисы Яны Поплавской состоялся большой праздник. В этот день Никита, младший сын звезды, связал себя узами брака с избранницей. Они отпраздновали пышную свадьбу в одном из столичных ресторанов. 

52-летняя актриса поделилась снимками с торжественного мероприятия. На совместном селфи Яны с новоиспеченными молодыми супругами можно рассмотреть элегантное и скромное платье Валерии — жены 23-летнего Никиты. Сын Поплавской радостно улыбался в камеру и не скрывал своего счастья.

Яна Поплавская, Никита Поплавский, Валерия
Яна Поплавская с сыном Никитой и его супругой Валерией
«Отдала младшего сына в хорошие руки! Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости понимания! В семье Поплавских прибыло!» — сообщила актриса.
Яна Поплавская

На церемонии бракосочетания Яна растрогалась до глубины души и не смогла сдержать слез. Любая мама на ее месте отреагировала бы точно так же, ведь свадьба ребенка — это волнительное событие. Также на празднике присутствовал и отец Никиты — режиссер Сергей Гинзбург, с которым Поплавская развелась в 2011 году.

В комментариях подписчики актрисы наперебой желали молодой паре счастья и поздравляли актрису.

Добавим, что Яна Поплавская — мама двоих сыновей: 34-летнего Клима и 23-летнего Никиты. Не так давно актриса почти заставила фолловеров поверить, что она ждет третьего ребенка, но позже объяснила, что это был социальный эксперимент.

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29 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @the_yana_poplavskaya/Instagram
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Яна Поплавская

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