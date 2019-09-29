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Мать перенесшего инсульт Алексея Янина рассказала о его реабилитации и поделилась новыми фото актера

Несколько лет назад Алексей Янин, известный по ролям в сериалах «Клуб» и «Опережая выстрел», перенес инсульт. Появились новости о том, как сейчас себя чувствует 36-летний актер.
Алексей Янин

Алексей Янин был подающим надежды актером, снимался в популярных сериалах и растил маленького сына Андрея вместе с супругой — выпускницей «Фабрики звезд» Дарьей Клюшниковой. К сожалению, в 2015 году артисту стало плохо, и врачи диагностировали у него инсульт. Некоторое время Янин находился в коме, но потом пришел в себя.

В настоящее время за Алексеем присматривают его родственники и супруга Дарья. Она оплачивает услуги сиделки, которая круглосуточно находится рядом с актером. Мама Янина ведет свой микроблог в Фейсбуке, где делится успехами сына и периодически показывает его новые фотографии.

Алексей Янин

28 сентября Ольга Янина поблагодарила всех, кто не забывает об Алексее и помогает его семье. Она добавила, что в состоянии 36-летнего актера наметился некоторый прогресс. Он уже стоит без поддержки посторонних людей, у него заработала левая нога и начинает двигаться левая рука. 

Мама Алексея настроена оптимистично, да и он сам, по ее словам, проявляет большую волю к жизни и делает все, что от него зависит, чтобы восстановиться.

«Мы то идем вперед, то откатываемся назад. И все равно мы идем к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. К счастью, у нас замечательная команда работает с Алешей дома. Также мы бываем в замечательных реабилитационных центрах. Леше нелегко. Но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления», — сообщила мама актера на странице «Поможем Алексею Янину».

Добавим, что Алексей Янин и Дарья Клюшникова поженились в 2012 году. Андрей, сын актера, в этом году пошел в первый класс. 

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29 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @yaninadaria/Instagram, Facebook

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Такой молодой и красивый мужчина, и такая беда... Сил и здоровья Алексею и его семье.

  • Как страшно жить.

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