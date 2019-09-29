Мать перенесшего инсульт Алексея Янина рассказала о его реабилитации и поделилась новыми фото актера

Алексей Янин был подающим надежды актером, снимался в популярных сериалах и растил маленького сына Андрея вместе с супругой — выпускницей «Фабрики звезд» Дарьей Клюшниковой. К сожалению, в 2015 году артисту стало плохо, и врачи диагностировали у него инсульт. Некоторое время Янин находился в коме, но потом пришел в себя.
В настоящее время за Алексеем присматривают его родственники и супруга Дарья. Она оплачивает услуги сиделки, которая круглосуточно находится рядом с актером. Мама Янина ведет свой микроблог в Фейсбуке, где делится успехами сына и периодически показывает его новые фотографии.
28 сентября Ольга Янина поблагодарила всех, кто не забывает об Алексее и помогает его семье. Она добавила, что в состоянии 36-летнего актера наметился некоторый прогресс. Он уже стоит без поддержки посторонних людей, у него заработала левая нога и начинает двигаться левая рука.
Мама Алексея настроена оптимистично, да и он сам, по ее словам, проявляет большую волю к жизни и делает все, что от него зависит, чтобы восстановиться.
Добавим, что Алексей Янин и Дарья Клюшникова поженились в 2012 году. Андрей, сын актера, в этом году пошел в первый класс.