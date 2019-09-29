«Про Никиту знали только близкие, папа не входил в этот круг»: Лазарев поведал об отношениях с отцом, романе с Кудрявцевой и конфликте с Топаловым

29 сентября героем ток-шоу «Секрет на миллион» стал Сергей Лазарев. 36-летний певец раскрыл ведущей и по совместительству своей бывшей возлюбленной Лере Кудрявцевой несколько своих тайн. Так, он поведал о непростых отношениях с отцом, который ушел из семьи, когда Сергею было всего 5 лет.

29 сентября кресло гостя напротив ведущей шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой занял певец Сергей Лазарев. Несколько лет назад он встречался с телезвездой, потому для нее этот выпуск программы стал по-настоящему особенным.

Первый же вопрос Леры затронул их с Сергеем отношения, которые продлились четыре года, и они разговорились о своем романе. Телеведущая поинтересовалась у экс-бойфренда, не жалеет ли он о том, что связался с ней. На что Сергей ответил, что он благодарен ей за то, что она «из мальчика сделала мужчину».

Он прекрасно понимал, что возлюбленная старше его на 12 лет, но отметил, что не видел в этом ничего страшного, ведь перед его глазами был пример похожих отношений. Его маму и отчима разделяла десятилетняя разница в возрасте.

И все же певец не удержался от того, чтобы с юмором заметить, что Лера временами любила учить его жизни. Между ними завязался шуточный спор, и от него Кудрявцева и Лазарев перешли к воспоминаниям. В том числе они заговорили о своем расставании, после которого резко сократили общение.

«Мы с тобой полгода не общались. Ты меня не пригласила на свадьбу. Мне было это неприятно, поэтому я не общался с тобой. Вся страна гуляла, а Сережа сидел», — заметил певец.

Телеведущая отметила, что решающим моментом для нее стало отсутствие каких-либо решительных действий Сергея после четырех лет отношений, которые их связывали. Тем не менее они оба довольны тем, что имеют сейчас. Сергей воспитывает 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Аню, а Лера счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит вместе с ним наследницу Машу.

Затем Сергей поведал о еще одной странице своей жизни — он ответил на вопрос о конфликте с Владом Топаловым, бывшим партнером по группе Smash!!. В 2004 году они прервали общение. «Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально», — признавался Лазарев. Однако сегодня их вновь связывают приятельские отношения. Сергей очень рад, что Регина Тодоренко «взяла в оборот» Влада, и считает, что брак с телеведущей пошел ему на пользу:

«Более того, уже года два, как мы тесно хорошо общаемся и переписываемся как раньше, делимся впечатлениями, эмоциями. Он много меня спрашивал про ребенка, потому что я, как оказалось, первый прошел этот путь», — рассказал Лазарев о том, какие отношения сегодня связывают его с Владом Топаловым.

Речь зашла и о семье певца. Лера спросила своего гостя об отце, который оставил супругу и детей, взяв с собой все наличные деньги. Сергею было всего пять лет, когда родитель его покинул. Первое время он очень скучал по папе и ждал его редких визитов и подарков. Но в какой-то момент отец Лазарева исчез и не появлялся в его жизни вплоть до того, как Сергей закончил школу.

Сергей с сыном Никитой

Они вернулись к нормальному общению только после смерти Павла, брата певца. И все-таки, несмотря на то, что лед между отцом и сыном начал таять, Сергей не рассказал родителю о появлении Никиты. О внуке мужчина узнал из СМИ:

«О Никите тогда никто не знал, только близкие, а он в тот момент не входил в этот узкий круг».

В 2017 году отец певца скончался от язвы желудка.

1 2 3 ... 9 29 сентября Сергей Лазарев стал гостем программы «Секрет на миллион»

В финале первой части «Секрета на миллион» в студии появился младший брат Сергея — 20-летний Андрей. В последний раз они виделись на похоронах отца, но часто переписываются. Певец позвал своего родственника в гости и пообещал познакомить Андрея с племянником.