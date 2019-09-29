«Про Никиту знали только близкие, папа не входил в этот круг»: Лазарев поведал об отношениях с отцом, романе с Кудрявцевой и конфликте с Топаловым

29 сентября кресло гостя напротив ведущей шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой занял певец Сергей Лазарев. Несколько лет назад он встречался с телезвездой, потому для нее этот выпуск программы стал по-настоящему особенным.
Первый же вопрос Леры затронул их с Сергеем отношения, которые продлились четыре года, и они разговорились о своем романе. Телеведущая поинтересовалась у экс-бойфренда, не жалеет ли он о том, что связался с ней. На что Сергей ответил, что он благодарен ей за то, что она «из мальчика сделала мужчину».
Он прекрасно понимал, что возлюбленная старше его на 12 лет, но отметил, что не видел в этом ничего страшного, ведь перед его глазами был пример похожих отношений. Его маму и отчима разделяла десятилетняя разница в возрасте.
И все же певец не удержался от того, чтобы с юмором заметить, что Лера временами любила учить его жизни. Между ними завязался шуточный спор, и от него Кудрявцева и Лазарев перешли к воспоминаниям. В том числе они заговорили о своем расставании, после которого резко сократили общение.
Телеведущая отметила, что решающим моментом для нее стало отсутствие каких-либо решительных действий Сергея после четырех лет отношений, которые их связывали. Тем не менее они оба довольны тем, что имеют сейчас. Сергей воспитывает 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Аню, а Лера счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит вместе с ним наследницу Машу.
Затем Сергей поведал о еще одной странице своей жизни — он ответил на вопрос о конфликте с Владом Топаловым, бывшим партнером по группе Smash!!. В 2004 году они прервали общение. «Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально», — признавался Лазарев. Однако сегодня их вновь связывают приятельские отношения. Сергей очень рад, что Регина Тодоренко «взяла в оборот» Влада, и считает, что брак с телеведущей пошел ему на пользу:
Речь зашла и о семье певца. Лера спросила своего гостя об отце, который оставил супругу и детей, взяв с собой все наличные деньги. Сергею было всего пять лет, когда родитель его покинул. Первое время он очень скучал по папе и ждал его редких визитов и подарков. Но в какой-то момент отец Лазарева исчез и не появлялся в его жизни вплоть до того, как Сергей закончил школу.
Они вернулись к нормальному общению только после смерти Павла, брата певца. И все-таки, несмотря на то, что лед между отцом и сыном начал таять, Сергей не рассказал родителю о появлении Никиты. О внуке мужчина узнал из СМИ:
В 2017 году отец певца скончался от язвы желудка.
В финале первой части «Секрета на миллион» в студии появился младший брат Сергея — 20-летний Андрей. В последний раз они виделись на похоронах отца, но часто переписываются. Певец позвал своего родственника в гости и пообещал познакомить Андрея с племянником.