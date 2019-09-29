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«Про Никиту знали только близкие, папа не входил в этот круг»: Лазарев поведал об отношениях с отцом, романе с Кудрявцевой и конфликте с Топаловым

29 сентября героем ток-шоу «Секрет на миллион» стал Сергей Лазарев. 36-летний певец раскрыл ведущей и по совместительству своей бывшей возлюбленной Лере Кудрявцевой несколько своих тайн. Так, он поведал о непростых отношениях с отцом, который ушел из семьи, когда Сергею было всего 5 лет.
Сергей Лазарев

29 сентября кресло гостя напротив ведущей шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой занял певец Сергей Лазарев. Несколько лет назад он встречался с телезвездой, потому для нее этот выпуск программы стал по-настоящему особенным

Первый же вопрос Леры затронул их с Сергеем отношения, которые продлились четыре года, и они разговорились о своем романе. Телеведущая поинтересовалась у экс-бойфренда, не жалеет ли он о том, что связался с ней. На что Сергей ответил, что он благодарен ей за то, что она «из мальчика сделала мужчину».

Лера Кудрявцева

Он прекрасно понимал, что возлюбленная старше его на 12 лет, но отметил, что не видел в этом ничего страшного, ведь перед его глазами был пример похожих отношений. Его маму и отчима разделяла десятилетняя разница в возрасте. 

И все же певец не удержался от того, чтобы с юмором заметить, что Лера временами любила учить его жизни. Между ними завязался шуточный спор, и от него Кудрявцева и Лазарев перешли к воспоминаниям. В том числе они заговорили о своем расставании, после которого резко сократили общение.

«Мы с тобой полгода не общались. Ты меня не пригласила на свадьбу. Мне было это неприятно, поэтому я не общался с тобой. Вся страна гуляла, а Сережа сидел», — заметил певец.

Телеведущая отметила, что решающим моментом для нее стало отсутствие каких-либо решительных действий Сергея после четырех лет отношений, которые их связывали. Тем не менее они оба довольны тем, что имеют сейчас. Сергей воспитывает 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Аню, а Лера счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит вместе с ним наследницу Машу.

Сергей Лазарев

Затем Сергей поведал о еще одной странице своей жизни — он ответил на вопрос о конфликте с Владом Топаловым, бывшим партнером по группе Smash!!. В 2004 году они прервали общение. «Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально», — признавался Лазарев. Однако сегодня их вновь связывают приятельские отношения. Сергей очень рад, что Регина Тодоренко «взяла в оборот» Влада, и считает, что брак с телеведущей пошел ему на пользу:

«Более того, уже года два, как мы тесно хорошо общаемся и переписываемся как раньше, делимся впечатлениями, эмоциями. Он много меня спрашивал про ребенка, потому что я, как оказалось, первый прошел этот путь», — рассказал Лазарев о том, какие отношения сегодня связывают его с Владом Топаловым.

Речь зашла и о семье певца. Лера спросила своего гостя об отце, который оставил супругу и детей, взяв с собой все наличные деньги. Сергею было всего пять лет, когда родитель его покинул. Первое время он очень скучал по папе и ждал его редких визитов и подарков. Но в какой-то момент отец Лазарева исчез и не появлялся в его жизни вплоть до того, как Сергей закончил школу.

Сергей Лазарев, Никита Лазарев
Сергей с сыном Никитой

Они вернулись к нормальному общению только после смерти Павла, брата певца. И все-таки, несмотря на то, что лед между отцом и сыном начал таять, Сергей не рассказал родителю о появлении Никиты. О внуке мужчина узнал из СМИ:

«О Никите тогда никто не знал, только близкие, а он в тот момент не входил в этот узкий круг».

В 2017 году отец певца скончался от язвы желудка. 

В финале первой части «Секрета на миллион» в студии появился младший брат Сергея — 20-летний Андрей. В последний раз они виделись на похоронах отца, но часто переписываются. Певец позвал своего родственника в гости и пообещал познакомить Андрея с племянником.

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29 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @lazarevsergey/Instagram, Youtube.com, Пресс-служба НТВ
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Сергей Лазарев

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3 комментария Добавить комментарий
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  • можете хоть тапками меня закидать, но я против того чтоб такие вот мальчики заказывали себе детей как интернет-магазине.

  • Я тоже против того,чтобы старики и представители меньшинств покупали себе детей из пробирки,пусть меня хоть элтон хоть сирожа тапками закидают!Ограничить на законодательном уровне.

  • Я,такого же мнение,как гость 1

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