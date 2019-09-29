Сергей Лазарев впервые рассказал о своей дочери, которая родилась год назад

Слухи о том, что у Лазарева теперь двое детей, появились в мае 2019 года, однако певец предпочитал не комментировать их. И только сегодня он признался, что они были правдивы.
29 сентября стало известно о том, что Сергей Лазарев воспитывает годовалую дочь. Он долго выбирал ей имя, думал назвать ее Анастасией, но в конце концов остановился на имени «Анна».
Ведущая шоу Лера Кудрявцева была поражена новости о тайной дочери бывшего возлюбленного. 36-летний певец сообщил, что об Ане знал только Влад Топалов, с которым Сергей в прошлом выступал в составе группы Smash!. Все остальные пребывали в неведении, поэтому удивление Леры, которая сама воспитывает годовалую дочь Машу, было искренним.
Анна родилась с весом в 3 килограмма 700 граммов. Девочка была ростом 52 сантиметра. Лазарев сообщил, что не присутствовал на самих родах, но приехал забирать малышку из роддома и взял с собой своего сына Никиту. Мальчик был очень рад появлению маленькой сестренки.
Сергей ощутил, что ему хочется проводить с детьми как можно больше времени. Он старается уделять своим наследникам внимание поровну.