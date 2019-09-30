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Сергей Лазарев опубликовал первое фото годовалой дочери Анны

36-летний Сергей Лазарев признался в том, что год назад у него родилась дочка Анечка. Теперь артист выложил первое фото с малышкой и ее старшим братом Никитой в Инстаграм. Может себе позволить.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
 

29 сентября мы рыдали у экранов телевизоров, когда смотрели программу «Секрет на миллион», главным героем которой стал Сергей Лазарев.

Певец решился раскрыть стране свою главную тайну: оказывается, год назад он стал отцом во второй раз. Суррогатная мать родила Лазареву дочь Анну. Она и Никита, сын Сергея, «полноценные брат и сестра» — донором яйцеклетки была одна и та же женщина.

«У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик», — сказал артист, с трудом сдерживая слезы счастья. Малышка родилась с весом 3 700 граммов и ростом 52 сантиметра.

Сергей признался, что, как и в прошлый раз, хотел сохранить рождение ребенка в секрете: «Чтобы все спокойно было, без разговоров и лишних кривотолков. Хотелось наслаждаться жизнью, семьей и оставить все в кругу семьи... Первое время, когда она лежала в кроватке, было не сложно прятать. Сейчас все чаще мы на прогулках, она делает свои первые шаги, и уже сложно скрывать. Да и не хочу. Сейчас мне нужно выдохнуть и просто насладиться счастьем».

Сергей Лазарев

Практически сразу после того, как программа вышла в эфир и секрет был раскрыт, Лазарев наконец-то поделился первой фотографией с двумя детьми в Инстаграме. 

«Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!».

Лазарев также поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что его директ просто разрывается от поздравлений. Мы к ним присоединяемся!

Напомним, что о рождении Никиты Сергеевича Лазарева все узнали, когда ему исполнилось уже 2,5 года — папарацци сфотографировали отца и сына, когда те выходили из церкви. После этого музыкант больше не скрывал малыша и начал делиться совместными с ним фотографиями в Инстаграме.

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30 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @lazarevsergey/Instagram
Теги

Сергей Лазарев

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Серьезная девица))

  • Жаль мамы нет...неизвестно как это в будущем скажется на развитии детей.Каждому ребёнку хотелось бы иметь обоих любящих родителей.

  • Один вопрос интересует, как они себе разнополых детей делаю? Из нескольких эмбрионов выбирают нужный пол, а остальных в утиль?

  • Красивые дети!

  • Короче, скоро люди рожать вообще перестанут. Останется некоторое количество баб, очень способных к вынашиванию и деторождению, они и будут этим заниматься для воспроизводства человечества. Все остальные - велкам на общественно-полезные работы. А как врачи и ученые научатся в пробирке выращивать гуманоидов, так и вообще рожать не нужно будет никому. Будущее человечества - муравейник или улей. Генетические модификации для определенной профессии, касты по трудовым возможностям и счастливые рабы.

  • Кто помогает Лазареву воспитывать детей?

  • Мне интересно как они отвечают подросшим детям на вопрос ГДЕ НАША МАМА?)...

  • Дети замечательные.Здоровья им. Думаю помогает мама Сергея.

  • Гость

    Но вот, что будет в будущем. Стандартные отношения между мужчиной и женщиной скоро станут редкостью?

    Можно подумать, стандартные, как вы выразились, отношения - залог счастья и здоровой психики. Есть общечеловеческие ценности, вот их и надо прививать детям, чтобы не беспокоиться за будущее ребенка и всего человечества. И кстати, хорошо, если хоть какой-то пример любви есть перед глазами ребенка, ведь любви нет в 90% случаев и в разнополых парах.

  • Гость

    Мне интересно как они отвечают подросшим детям на вопрос ГДЕ НАША МАМА?)...

    Человек разумный всегда сумеет адекватно ответить на любой вопрос ребёнка.

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