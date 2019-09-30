Сергей Лазарев опубликовал первое фото годовалой дочери Анны

36-летний Сергей Лазарев признался в том, что год назад у него родилась дочка Анечка. Теперь артист выложил первое фото с малышкой и ее старшим братом Никитой в Инстаграм. Может себе позволить.

Сергей Лазарев

29 сентября мы рыдали у экранов телевизоров, когда смотрели программу «Секрет на миллион», главным героем которой стал Сергей Лазарев.

Певец решился раскрыть стране свою главную тайну: оказывается, год назад он стал отцом во второй раз. Суррогатная мать родила Лазареву дочь Анну. Она и Никита, сын Сергея, «полноценные брат и сестра» — донором яйцеклетки была одна и та же женщина.



«У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик», — сказал артист, с трудом сдерживая слезы счастья. Малышка родилась с весом 3 700 граммов и ростом 52 сантиметра.



Сергей признался, что, как и в прошлый раз, хотел сохранить рождение ребенка в секрете: «Чтобы все спокойно было, без разговоров и лишних кривотолков. Хотелось наслаждаться жизнью, семьей и оставить все в кругу семьи... Первое время, когда она лежала в кроватке, было не сложно прятать. Сейчас все чаще мы на прогулках, она делает свои первые шаги, и уже сложно скрывать. Да и не хочу. Сейчас мне нужно выдохнуть и просто насладиться счастьем».





Практически сразу после того, как программа вышла в эфир и секрет был раскрыт, Лазарев наконец-то поделился первой фотографией с двумя детьми в Инстаграме.

«Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!».

Лазарев также поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что его директ просто разрывается от поздравлений. Мы к ним присоединяемся!

Напомним, что о рождении Никиты Сергеевича Лазарева все узнали, когда ему исполнилось уже 2,5 года — папарацци сфотографировали отца и сына, когда те выходили из церкви. После этого музыкант больше не скрывал малыша и начал делиться совместными с ним фотографиями в Инстаграме.