И в пир, и в мир: Константин Богомолов месит грязь в свадебных туфлях

От подписчиков в Инстаграмм ничего не скрыть — они внимательнее Шерлока Холмса. Ксения Собчак ощутила это на себе.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

29 сентября в Калуге торжественно открыли большой производственный комплекс мануфактуры Bosco. В числе гостей — Ксения Собчак и Константин Богомолов, на сцене — Валерий Сюткин, ведущий церемонии — председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Вместе с ним все участники церемонии заложили черешневый сад у здания фабрики. Фотографией после посадочных работ поделилась Собчак в своем Инстаграме. «Калугу посмотрели, дерево посадили, #МануфактурыБоско открыли! Ура», — подписала телеведущая снимок, на котором она стоит рядом с мужем. И тут произошло то, чего мы не ожидали...

Подписчики разглядели, что Богомолов приехал сажать деревья под проливным дождем в тех же самых туфлях, в которых две недели назад женился на Ксении! Не узнать их невозможно: вряд ли у Константина есть еще одна пара черных лаковых ботинок с красной окантовкой.

«В женильных башмаках!», «Я так понимаю, в катафалке он в этих же ботинках валялся? И в пир, и в мир», — пишут Ксении и Константину в комментариях. Они пока никак на это не реагируют (да и не станут).

Впрочем, мы Константина понимаем — туфли должны работать, а не пылиться в шкафу после одного раза.

Да и зная парочку К+К, не удивляешься уже ничему. Они же в ЗАГС 13 сентября приехали на катафалке, а потом отправились венчаться в церковь.