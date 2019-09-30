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И в пир, и в мир: Константин Богомолов месит грязь в свадебных туфлях

От подписчиков в Инстаграмм ничего не скрыть — они внимательнее Шерлока Холмса. Ксения Собчак ощутила это на себе.
Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

29 сентября в Калуге торжественно открыли большой производственный комплекс мануфактуры Bosco. В числе гостей — Ксения Собчак и Константин Богомолов, на сцене — Валерий Сюткин, ведущий церемонии — председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. 

Вместе с ним все участники церемонии заложили черешневый сад у здания фабрики. Фотографией после посадочных работ поделилась Собчак в своем Инстаграме. «Калугу посмотрели, дерево посадили, #МануфактурыБоско открыли! Ура», — подписала телеведущая снимок, на котором она стоит рядом с мужем. И тут произошло то, чего мы не ожидали...

Ксения Собчак, Константин Богомолов

Подписчики разглядели, что Богомолов приехал сажать деревья под проливным дождем в тех же самых туфлях, в которых две недели назад женился на Ксении! Не узнать их невозможно: вряд ли у Константина есть еще одна пара черных лаковых ботинок с красной окантовкой. 

«В женильных башмаках!», «Я так понимаю, в катафалке он в этих же ботинках валялся? И в пир, и в мир», — пишут Ксении и Константину в комментариях. Они пока никак на это не реагируют (да и не станут).

Впрочем, мы Константина понимаем — туфли должны работать, а не пылиться в шкафу после одного раза.

Да и зная парочку К+К, не удивляешься уже ничему. Они же в ЗАГС 13 сентября приехали на катафалке, а потом отправились венчаться в церковь. 

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30 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram
Теги

Ксения Собчак

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Это очень смешно ))))

  • У меня муж 6 лет после свадьбы туфли носил

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