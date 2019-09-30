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Из-за неумелого фотошопа у Алены Водонаевой появилась третья нога

Алена Водонаева поделилась в Инстаграме яркой фотографией из Калифорнии. Телеведущая ожидала восхищенной реакции подписчиков, но вместо этого получила уйму комментариев из-за неумелой ретуши снимка.
Алена Водонаева
Алена Водонаева

29 сентября в соцсетях Алены Водонаевой появилась серия фотографий, на которых она позирует в блестящем ультракоротком облегающем платье. 37-летняя телеведущая сексуально расположилась на ступеньках, по которым стекает вода. Казалось, что соблюдены все критерии удачных фото для Инстаграма, если бы не одно «но». 

Алена Водонаева
Алена Водонаева с лишней ногой

На снимке у Алены недвусмысленно виднеется третья нога! Это не оптическая иллюзия и не плохо поставленный свет, а реальная лишняя конечность, которая появилась из ниоткуда, а затем исчезла на остальных фото из этой серии. 

Алена Водонаева

Подписчики сразу заметили неладное, и посыпались ироничные комментарии: «3 ноги? Сильно!», «Что с ногами?!», «Две ноги хорошо, а три — лучше!». Их можно понять, ведь такое не каждый день увидишь.

Обложка январского Vanity Fair 2018
Обложка январского Vanity Fair 2018

Обычно звезд уличают в том, что они пытаются уменьшить или увеличить свои части тела на фотографии, но «отрастить» лишнюю ногу — это уже перебор. Хотя, такие ошибки случались даже у иностранных коллег. Например, в январе 2018 года издание Vanity Fair выпустило специальную голливудскую обложку, приуроченную к Оскару. На ней Риз Уизерспун добавили третью ногу, а Опре Уинфри — третью руку!

Советуем осторожнее относиться к программам, позволяющим подкорректировать фигуру на снимке, а лучше совсем от них отказаться и радовать фолловеров натуральной красотой. Уверены, им понравится. 

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30 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @olllyvento, @alenavodonaeva/Instagram
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Алена Водонаева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Хаааа-хааа! Вот и вся «красота от природы» выперла наружу!!!!

  • ) Её это совершенно не портит..Пусть будет)

  • А нога ли это?

  • Гость

    А нога ли это?

    Это очень жирная ляжка второй ноги)

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