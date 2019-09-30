Влад Топалов присутствовал на 12-часовых родах сестры и перерезал пуповину

22 сентября в семье Алины Топаловой случилось прибавление. Лишь неделю спустя молодая мама поделилась эмоциональным рассказом о знаковом дне своей жизни. Оказалось, ее звездный брат принимал непосредственное участие в рождении племянницы.

Алина и Влад Топаловы

Несмотря на то, что 31-летняя Алина Топалова так и не стала звездой шоу-бизнеса, как ее брат-певец, она все равно очень известна в Сети. Девушка посвятила себя организации мероприятий — она является совладелицей успешного event-агентства Ace Events. Топалова ведет микроблог в Инстаграме и делится мгновениями своей жизни с 58 тысячами подписчиков.

На днях Алина сообщила о том, что стала матерью. Ее дочь Тея родилась 22 сентября, и Топалова поделилась трогательной фотографией, на которой малышка крепко сжимает палец своего отца — эстонского бизнесмена Томаса Несона.

29 сентября Алина рассказала о волнительном процессе родов. Оказалось, ее муж не смог вовремя прилететь к ней из-за технических неполадок с самолетом. Но Топалова не осталась одна, все это время с ней рядом находился ее звездный брат Влад.

«В роддом меня привез — и был со мной на родах, и пуповину перерезал... мой брат. Мой брат знает про роды все. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован как самая лучшая акушерка!» — восхитилась Алина Топалова.

33-летний певец в декабре 2018 года стал отцом сына Миши, к воспитанию которого подходит со всей ответственностью. Неудивительно, что у Топалова за плечами солидный опыт, которым он наверняка поделился со своей младшей сестрой.

Роды Алины продлились 12 часов, при этом, как отмечает девушка, они прошли легко и «без малейших травм». Через некоторое время она уже изумляла врачей прекрасным настроением и бодростью:

«Чуть отоспавшись и встретив любимого мужа, я уже вовсю бегала по роддому счастливая, на удивление всего медперсонала», — сообщила Алина.

1 2 3 ... 10 В семье Влада Топалова прибавление! Младшая сестра 33-летнего певца впервые стала матерью

В комментариях к посту фолловеры Топаловой поздравили малышку Тею с первой неделей жизни. Отметилась и супруга Влада Топалова — телеведущая Регина Тодоренко: «Наши девочки! Мама — герой».