Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Влад Топалов присутствовал на 12-часовых родах сестры и перерезал пуповину

22 сентября в семье Алины Топаловой случилось прибавление. Лишь неделю спустя молодая мама поделилась эмоциональным рассказом о знаковом дне своей жизни. Оказалось, ее звездный брат принимал непосредственное участие в рождении племянницы.
Алина Топалова, Влад Топалов
Алина и Влад Топаловы

Несмотря на то, что 31-летняя Алина Топалова так и не стала звездой шоу-бизнеса, как ее брат-певец, она все равно очень известна в Сети. Девушка посвятила себя организации мероприятий — она является совладелицей успешного event-агентства Ace Events. Топалова ведет микроблог в Инстаграме и делится мгновениями своей жизни с 58 тысячами подписчиков. 

На днях Алина сообщила о том, что стала матерью. Ее дочь Тея родилась 22 сентября, и Топалова поделилась трогательной фотографией, на которой малышка крепко сжимает палец своего отца — эстонского бизнесмена Томаса Несона.

Томас Несон, Тея

29 сентября Алина рассказала о волнительном процессе родов. Оказалось, ее муж не смог вовремя прилететь к ней из-за технических неполадок с самолетом. Но Топалова не осталась одна, все это время с ней рядом находился ее звездный брат Влад.

«В роддом меня привез — и был со мной на родах, и пуповину перерезал... мой брат. Мой брат знает про роды все. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован как самая лучшая акушерка!» — восхитилась Алина Топалова.

33-летний певец в декабре 2018 года стал отцом сына Миши, к воспитанию которого подходит со всей ответственностью. Неудивительно, что у Топалова за плечами солидный опыт, которым он наверняка поделился со своей младшей сестрой. 

Роды Алины продлились 12 часов, при этом, как отмечает девушка, они прошли легко и «без малейших травм». Через некоторое время она уже изумляла врачей прекрасным настроением и бодростью:

«Чуть отоспавшись и встретив любимого мужа, я уже вовсю бегала по роддому счастливая, на удивление всего медперсонала», — сообщила Алина.
  • Влад Топалов, Алина Топалова
    1 2 3 ...10
    В семье Влада Топалова прибавление! Младшая сестра 33-летнего певца впервые стала матерью
    Смотреть галерею

В комментариях к посту фолловеры Топаловой поздравили малышку Тею с первой неделей жизни. Отметилась и супруга Влада Топалова — телеведущая Регина Тодоренко: «Наши девочки! Мама — герой».

Перейти к обсуждению 3


30 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @alina_topalova, @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram
Теги

Влад Топалов, Алина Топалова

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Спрашивается: зачем он там нужен был?!

  • это так странно.....

  • уж лучше так, чем как Лазарев

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.