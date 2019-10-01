«Сложно ожидать верности от такого мужчины»: физиогномист рассказала, повторит ли Мила Кунис судьбу Деми Мур

Надежный семьянин или расчетливый ловелас? После выхода скандальных мемуаров Деми Мур многие гадают, кем же на самом деле является Эштон Катчер и насколько он верен Миле Кунис. Woman.ru решил разобраться и снова обратился к нашему проверенному эксперту-физиогномисту Зое Никитенковой.

С момента выхода книги Inside Out, в которой Деми Мур откровенно рассказала о болезненных эпизодах своей жизни, прошла всего неделя, однако эти мемуары — как и сама актриса — сразу же стали едва ли не самой обсуждаемой темой в прессе. Пока одни восхищались новоиспеченной писательницей и аплодировали ее силе духа, другие переключились на с виду крепкую и суперфотогеничную пару Эштона Катчера и Милы Кунис.



«Мужчину не исправить», «Изменил раз — изменит и второй», «Бедная Мила!» — эти и многие другие фразы то и дело звучат в отношении актеров в Сети.

Сам Эштон, уже отвыкший от бешеного внимания прессы, старается не давать лишних поводов для обсуждения. Он хранит молчание и старательно делает вид, что ничего не происходит, однако публике вполне хватает умения читать между строк: вот Мила резко меняет цвет волос (и впервые в жизни становится платиновой блондинкой — на контрасте с шатенкой Деми), вот «счастливые супруги» выкладывают радостное фото из Диснейленда сразу после выхода очередной обвинительной статьи... Тишь, гладь, благодать! Но так ли это на самом деле?

Экранный роман

Актеры сериала «Шоу 70-е»

Эштону Катчеру удалось сблизиться с Милой Кунис еще на съемках сериала «Шоу 70-е», который с упоением смотрели американцы, начиная с 1998-го. Дружба, переходящая в романтику, а затем вновь растворяющаяся в дружбе, — кажется, юным актерам самой судьбой было предначертано стать парой. Что они и сделали, изображая, весьма причем правдоподобно, влюбленных в первых четырех сезонах молодежного ситкома.



Героиня Милы — самовлюбленная и испорченная девушка из обеспеченной семьи, закрутившая роман с простачком-тугодумом в исполнении Эштона. Когда спустя 15 лет Кунис и Катчер объявили о помолвке, многие увидели в их отношениях повторение сериальной истории.



То ли из-за внешности, то ли благодаря амплуа честного и искреннего «соседского парня» Эштон в отношениях с новоиспеченной невестой для многих стал считаться ведомым. Некоторые особо ревнивые фанатки и вовсе жалели своего кумира: дескать, досталась ему дерзкая штучка, которая обязательно выпьет всю его кровь, а под конец разобьет и сердце. Однако для Эштона Мила была милее всех на свете, поэтому он с радостью взял ее в жены.

А был ли повод?

Милу Кунис с самого начала карьеры нарекли секс-символом, и перспективной красотке волей-неволей приходилось мириться с этим статусом. Съемки в романтических комедиях с рейтингом 16+ и в эротических драмах стали рутинным занятием для амбициозной и, безусловно, талантливой актрисы. За актрисой сразу закрепился образ роковой и, в общем-то, порочной девушки, «познавшей жизнь». Взять хотя бы фильмы «Секс по дружбе», «После секса» и даже «Черный лебедь». Раз за разом Кунис приглашали разыграть эротическую карту, а вот о более глубоких ролях пришлось позабыть.

Благодаря послужному списку актрисы ее и в жизни воспринимали, как героиню известного жанра. Поведешься с Милой — жди секс-скандала. Даже не так — «скандальчика».

Отношения с Эштоном Катчером сломили устоявшееся отношение к Миле Кунис — к счастью или разочарованию. Теперь звезду видят счастливой домохозяйкой и примерной матерью: она почти не выходит в свет, занимается воспитанием детей от Катчера, при этом облегающие платья сменила на разношенные джинсы, из которых почти не вылезает, а также практически забросила кино. Неужели секс-символу Голливуда по душе именно такая жизнь? Или дело во влиянии супруга?

Мила Кунис и Эштон Катчер на прогулке с детьми

Физиогномист Зоя Никитенкова уверена, что для Милы Кунис такая «переориентация» вполне закономерна. Актриса «со своей заботливостью и жертвенностью в адрес близких ей людей — очень комфортный партнер для Эштона Катчера». Благодаря высокому интеллекту и тонкой интуиции Мила может идеально подстраиваться под возлюбленного. Однако, несмотря на открытость и внешнюю наивность, Кунис в то же время очень упорный и прагматичный человек. Какой была в свое время и Деми Мур.

Синдром жертвы — вещь в жизни Эштона Катчера не новая, ведь именно об этом статусе в отношениях с актером сообщала автор Inside Out. Деми Мур тоже жертвовала собой, своей карьерой и даже гордостью ради молодого супруга. Секс втроем? Пожалуйста. Простить измены? Да хоть три!

Чем все это обернулось, мы уже знаем. Деми так и не удалось удержать рядом с собой Эштона, несмотря на свои жертвы. Мила пока справляется... Насколько легко ей это дается, большой вопрос, но, по крайней мере, внешне впечатление создается такое.



Эштон Катчер, как и его супруга, сильно изменился после рождения детей и во многом повзрослел: отошел от кинематографа, сконцентрировался на более практичных областях, занялся бизнесом, а о загулах, как во время отношений с Мур, и не вспоминает. Неужели ловелас-таки переродился?



Прирученный Казанова

Зоя Никитенкова уверена — ни о каком «исправлении» в случае с Катчером речи идти не может. Он вовсе не такой «недотепа» и малыш, каким предстал перед зрителями в сериале «Шоу 70-е» и во время отношений с Деми Мур.

«Эштон иногда бывает весьма агрессивен, если приходится отстаивать границы своей независимости. Благодаря наработанному жизненному опыту ему несложно и нападать на противника, и умело защищаться, провоцируя друзей или врагов на ошибки».

«При этом качества бойца, подчеркнутые широкой челюстью с выступающим подбородком и крепкими желваками, позволяют Эштону проявить себя надежным и верным партнером», — уверена физиогномист.



Да, он не стремится раздувать конфликты. Отстаивать точку зрения Катчер привык расчетливо и хитро, перед этим тщательно подготовившись к «нападению». Точно такой же чертой характера, к слову, обладает и Мила Кунис. Благодаря хорошо развитой интуиции она глубоко чувствует людей и фактически предугадывает их стремления, частенько заставая своих «жертв» врасплох.



Эштон Катчер и Мила Кунис

«Ей несложно затаиться и просидеть в засаде до того момента, когда точно и безошибочно можно будет поставить свои условия партнеру, и они непременно будут выполнены», — сообщает Никитенкова.



Интуиция интуицией, однако об эротических похождениях мужа Кунис может и не догадываться: у нее в этой теме своего рода «слепое пятно», связанное со стремлением к идеальной жизни.



Катчер, который с молодости не был обделен женским вниманием, не забывает о собственных чарах и в браке. Он умело использует свою внешность и харизму «во благо», особенно когда дело касается личной выгоды.

«Очень сложно от мужчины с такими широкими наполненными бровями, подчеркивающими высокий уровень тестостерона и повышенный сексуальный интерес, ожидать абсолютной верности».

«Вряд ли Эштон позволит своим шалостям когда-либо стать доступными общественности. Слова — это всего лишь слова, и если кто-то, подобно Деми Мур, захочет сделать тайное явным, то доказательств виновности мужчины, я уверена, не будет никаких», — отметила Зоя Никитенкова.

Но почему же Катчер, умеющий так ловко заметать следы, во время отношений с Мур не скрывал свои многочисленные измены? Эксперт уверена: дело в том, что на момент интрижек актера уже ничего не держало рядом с экс-супругой. Вполне возможно, что таким изощренным и болезненным образом он отстаивал свое право на независимость.



«Деми не могла не понимать, что пытливость и широкий спектр интересов партнера не позволит ему надолго остаться рядом. Единственное, чем можно удержать Катчера, — создать увлекательную фееричную обстановку. На фоне полной свободы красиво и ненавязчиво появилась крепость, ограждающая Эштона от любой самостоятельности. Да, молодой человек, невзирая на свою неуемную и пытливую натуру, готов был жертвовать свободой для получения жизненного опыта, но не бесконечно».

«Расставание было предопределено, и никакие, даже самые отчаянные попытки Деми привязать к себе мужа, не могли увенчаться успехом. Эштон пресытился новизной впечатлений и захотел выпутаться из крепкой паутины заботы и опеки».

Для идеалистки-Деми предательство мужа оказалось настоящим ударом, разрушившим ее мечту о вечной любви. «Стремление к постоянному совершенствованию сопровождает актрису всю сознательную жизнь. Мур всегда двигалась к успеху, преодолевая препятствия и доказывая бесспорное право пребывания на вершине Олимпа. Поддержание себя в форме, которая соответствует именно ее представлениям, и есть способ доказать всем вокруг и себе любимой, что она идеал. Деми Мур не умеет останавливаться. Ее упорству и терпению можно было бы позавидовать, если бы цель не становилась самоцелью».



Эксперт по лицам уверена, что в Миле Кунис актер наконец нашел достойную спутницу, умеющую держать в напряжении, но при этом в нужный момент способную уступить и закрыть глаза на изъяны семейной жизни. Жена дарит Эштону ощущение семейной идиллии, при этом – в отличие от Деми — не изводит постоянными упреками и подозрениями. Ну… вроде бы.



«Никакая провокация не вышибет Милу Кунис из созданного ею прочного семейного мира», — уверена Никитенкова, говоря о нападках Деми Мур и возмущенных пользователей Сети. И правда — чем сильнее тряска в седле, тем яростнее Мила пришпоривает лошадь. Ее идеализм и одержимость безупречным фасадом семейной жизни напоминают желание экс-супруги Катчера быть во всем на высоте. А недавняя смена прически и показная семейная идиллия в Диснейленде лишь подтверждают, что сейчас разъяренная Кунис изо всех сил пытается удержать равновесие в седле.

1 2 3 ... 13 Последнюю неделю в Сети только и обсуждают Эштона Катчера

За закрытыми дверями звездных супругов вполне могут оказаться и другие, не менее пикантные секреты. Измены, к которым патологически склонен Эштон, а также нежелание Милы признавать несовершенство любых — и первую очередь своих — отношений в конечном счете неизбежно приведут супругов к конфликтам. Катчер и Кунис стараются не пускать никого в свое личное пространство, поэтому нелицеприятные (а порой и откровенно обвинительные) воспоминания Деми Мур сильно ужалили их. А также породили ряд вопросов, на которые Миле и Эштону рано или поздно придется ответить.



Повторится ли история с предательством и изменами снова, покажет лишь время. Однако Зоя Никитенкова уверена: все условия для написания очередной книги под заглавием «Жизнь после Эштона Катчера» для Милы Кунис уже заботливо созданы.

