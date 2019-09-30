Тарасов обнаружил у Костенко книгу, как вернуть страсть и близость в отношения

Анастасия Костенко изо всех сил старается быть прекрасной женой для Дмитрия Тарасова. Молодая мама и еду приготовит , и ступни помассирует . На днях футболист обнаружил в машине еще одно доказательство того, как сильно его супруга печется о браке.

Анастасия и Дмитрий Тарасовы

Супруги Тарасовы активно делятся подробностями семейной жизни. В основном, это фотографии с романтических ужинов, кадры из совместных фотосессий или снимки с дочерью Миланой. Но 30 сентября Дмитрий показал, что Анастасия читает на досуге, и это оказалось интересным.

На видео Дмитрий, находясь в машине, продемонстрировал фолловерам книгу Лоры Дойл «Счастливая жена: как вернуть в брак близость, страсть и гармонию». После того, как футболист прочитал название вслух, он благосклонно отметил: «Насть, теперь я все понимаю».

Дмитрий и Анастасия Тарасовы

С одной стороны, неудивительно, что 25-летняя модель черпает ценные советы о супружеской жизни из книг, ведь у нее не так много опыта. Плюс, никто не отменял полезность саморазвития.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов показал фолловерам, какую книгу на досуге читает его жена

С другой — складывается впечатление, что Анастасия из кожи вон лезет, чтобы быть лучшей для своего мужа, а Дмитрий словно воспринимает это как должное. Или так только кажется?