Тарасов обнаружил у Костенко книгу, как вернуть страсть и близость в отношения

Супруги Тарасовы активно делятся подробностями семейной жизни. В основном, это фотографии с романтических ужинов, кадры из совместных фотосессий или снимки с дочерью Миланой. Но 30 сентября Дмитрий показал, что Анастасия читает на досуге, и это оказалось интересным.
На видео Дмитрий, находясь в машине, продемонстрировал фолловерам книгу Лоры Дойл «Счастливая жена: как вернуть в брак близость, страсть и гармонию». После того, как футболист прочитал название вслух, он благосклонно отметил: «Насть, теперь я все понимаю».
С одной стороны, неудивительно, что 25-летняя модель черпает ценные советы о супружеской жизни из книг, ведь у нее не так много опыта. Плюс, никто не отменял полезность саморазвития.
С другой — складывается впечатление, что Анастасия из кожи вон лезет, чтобы быть лучшей для своего мужа, а Дмитрий словно воспринимает это как должное. Или так только кажется?