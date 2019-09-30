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Тарасов обнаружил у Костенко книгу, как вернуть страсть и близость в отношения

Анастасия Костенко изо всех сил старается быть прекрасной женой для Дмитрия Тарасова. Молодая мама и еду приготовит, и ступни помассирует. На днях футболист обнаружил в машине еще одно доказательство того, как сильно его супруга печется о браке.
Анастасия и Дмитрий Тарасовы
Анастасия и Дмитрий Тарасовы

Супруги Тарасовы активно делятся подробностями семейной жизни. В основном, это фотографии с романтических ужинов, кадры из совместных фотосессий или снимки с дочерью Миланой. Но 30 сентября Дмитрий показал, что Анастасия читает на досуге, и это оказалось интересным. 

На видео Дмитрий, находясь в машине, продемонстрировал фолловерам книгу Лоры Дойл «Счастливая жена: как вернуть в брак близость, страсть и гармонию». После того, как футболист прочитал название вслух, он благосклонно отметил: «Насть, теперь я все понимаю». 

Дмитрий и Анастасия Тарасовы
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

С одной стороны, неудивительно, что 25-летняя модель черпает ценные советы о супружеской жизни из книг, ведь у нее не так много опыта. Плюс, никто не отменял полезность саморазвития.

  • Анастасия Тарасова
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    Дмитрий Тарасов показал фолловерам, какую книгу на досуге читает его жена
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С другой — складывается впечатление, что Анастасия из кожи вон лезет, чтобы быть лучшей для своего мужа, а Дмитрий словно воспринимает это как должное. Или так только кажется?

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30 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Тарасов угомонись

  • Сам спрятал, сам нашел. Молодец!

  • Рановато как-то .... хотя)))

  • какой же он придурок. выставил свою жену закоплексованной дурой которая готова на все ради него нарцисса. фу мерзотный тип.

  • Надо ей еще пройти мастер-класс по сосискам в тесте. Чтоб не подгорали))

  • Очередная реклама

  • Скоро красная комната переформатирунтся в библиотеку с дешевой мудроженственной литературой.верной дорогой идешь,настюха

  • Тарас,сколько за рекламу отслюнявили?

  • Ждем от ,,букиных,,рекламы средств женской гигиены и презиков,туалетной бумаги.Катиться есть еще куда

  • Тарас не может нарадоваться, с Бузовой он был тенью, а здесь в отношениях он доминант, ну троллить жену реально некрасиво, мне уже ее жалко.

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