Алана Мамаева взяла у мужа Павла интервью о возвращении из тюрьмы и возмутила зрителей резкостью и неуважением

Павел Мамаев дал первое интервью после того, как вышел из тюрьмы. Ничего нового мы не узнали, зато составили психологический портрет его супруги Аланы.

32-летняя Алана Мамаева примерила на себя роль Юрия Дудя и Ирины Шихман и тоже решила брать интервью у звезд на YouTube. Пока что только у своего 31-летнего мужа Павла, который совсем недавно вышел из тюрьмы по УДО. Но кто знает, как сложится судьба девушки дальше.

Однако уже в первом выпуске что-то пошло не так. Во-первых, Мамаев был явно зажат и не настроен на общение, пускай даже с собственной супругой. Например, на вопрос, как же так получилось, что он попал в переплет с Кокориным, он ответил «так получилось», а о своем друге вообще отказался разговаривать.

Разговор никак нельзя было назвать ярким и откровенным, да и Мамаев сам это признавал, уточнив, что научился молчать в тюрьме. Однако зрителей возмутил не Павел (его-то наоборот назвали очень милым парнем), а Алана.

Девушка очень резко и иногда даже хамовато разговаривала с мужем, что от внимания подписчиков не ускользнуло.

«Алана, с виду ты на него очень давишь, он рядом с тобой будто слаб и беззащитен. Его жаль», «Интервью — сплошные претензии и упреки», «Давит на Пашу, тряпкой его делает», — писали в комментариях.

Также Мамаев сказал жене, что в скором его ждут перемены: «Я попытаюсь разобраться в себе и своей семье, потому что я считаю, что у нас многое было не так. И вообще, в плане взаимоотношений между друг другом, и в плане семейных отношений. Я считаю, что нам многое надо изменить. Это наши личные вопросы. Я думаю, что много что надо поменять и к чему-то прийти».

В общем, ничего нового мы из интервью не узнали, все это Павел уже рассказывал: и про баланду, и про футбол в условиях тюрьмы, и про строгий распорядок дня. Впрочем, видео озаглавлено «Часть 1», возможно, во втором выпуске мы узнаем что-то интересное.

1 2 3 ... 8 Алана Мамаева побеседовала со своим мужем Павлом

Напомним, год назад Кокорин и Мамаев подрались в кафе в центре столицы, будучи сильно выпившими. Им не повезло померяться силой с чиновниками Министерства промышленности и торговли. Было заведено уголовное дело, и в мае 2019-го спортсменам вынесли приговор — Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев. В начале сентября спортсменов освободили по УДО.