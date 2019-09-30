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Алена Шишкова развеселила фолловеров забавными и милыми фото с 5-летней дочерью Алисой

Известно, что 5-летняя Алиса Юнусова — одна из самых очаровательных и озорных звездных наследниц. Кто бы мог подумать, что ее утонченная мама Алена тоже может иногда позволить себе весело кривляться перед зеркалом?
Алена Шишкова

30 сентября Алена Шишкова поделилась серией веселых снимков в своем микроблоге. 26-летняя модель увиделась с дочерью Алисой, когда та вернулась после отдыха на море. Там 5-летняя девочка прекрасно провела время с бабушкой Симоной, которая занимается ее воспитанием, и отцом. Тимати даже брал малышку с собой на сцену, и, судя по уверенному поведению Алисы, возможно, в семье рэпера скоро зажжется новая звезда.

Алена Шишкова

Алена сделала несколько милых кадров с дочерью. На снимках Алиса грозно скалит бутафорские вампирские клыки, демонстрирует мастерство серфинга на диванной подушке и корчит забавные рожицы. Из рассказа о небольших каникулах артистичная девочка устроила настоящий спектакль в лицах!

«Алиса рассказывает, как отдыхала в Турции, как стояла на доске, как выступала с папой, говорит совсем не волновалась, когда выходила на сцену», — подписала фотографии Шишкова.
Алена Шишкова, Алиса Юнусова

Кажется, в какой-то момент не выдержала и сама модель. Алена, которая на большинстве снимков хранит безучастное выражение лица и напоминает Снежную Королеву, словно позволила себе расслабиться и тоже дурачилась вместе с дочерью.

  • Алена Шишкова, Алиса Юнусова
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    Алена Шишкова порадовала фолловеров забавными фотографиями с 5-летней дочерью
    Смотреть галерею

Фолловеров Алены повеселили эти милейшие кадры. Они отметили, что мать и дочь очаровательны в своей непосредственности. «Самые красивые девчонки», «Какие милашки!», «От такой красавицы могла только появится такая красавица-доченька», — восхищались подписчики. 

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30 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @missalena.92/Instagram
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Алена Шишкова, Алиса Юнусова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А что тут забавного?

  • Не понравилось 4 фото, где Алена держит девочку на руках. Как-то странно у нее выглядит спина и шея, очень уж ссутулилась. Это не естественная сутулость, даже когда ребенок на руках, так не выгибается спина.и шея не уходит вперед так странно

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