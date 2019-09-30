Алена Шишкова развеселила фолловеров забавными и милыми фото с 5-летней дочерью Алисой

30 сентября Алена Шишкова поделилась серией веселых снимков в своем микроблоге. 26-летняя модель увиделась с дочерью Алисой, когда та вернулась после отдыха на море. Там 5-летняя девочка прекрасно провела время с бабушкой Симоной, которая занимается ее воспитанием, и отцом. Тимати даже брал малышку с собой на сцену, и, судя по уверенному поведению Алисы, возможно, в семье рэпера скоро зажжется новая звезда.
Алена сделала несколько милых кадров с дочерью. На снимках Алиса грозно скалит бутафорские вампирские клыки, демонстрирует мастерство серфинга на диванной подушке и корчит забавные рожицы. Из рассказа о небольших каникулах артистичная девочка устроила настоящий спектакль в лицах!
Кажется, в какой-то момент не выдержала и сама модель. Алена, которая на большинстве снимков хранит безучастное выражение лица и напоминает Снежную Королеву, словно позволила себе расслабиться и тоже дурачилась вместе с дочерью.
Фолловеров Алены повеселили эти милейшие кадры. Они отметили, что мать и дочь очаровательны в своей непосредственности. «Самые красивые девчонки», «Какие милашки!», «От такой красавицы могла только появится такая красавица-доченька», — восхищались подписчики.