Алена Шишкова развеселила фолловеров забавными и милыми фото с 5-летней дочерью Алисой

Известно, что 5-летняя Алиса Юнусова — одна из самых очаровательных и озорных звездных наследниц. Кто бы мог подумать, что ее утонченная мама Алена тоже может иногда позволить себе весело кривляться перед зеркалом?

30 сентября Алена Шишкова поделилась серией веселых снимков в своем микроблоге. 26-летняя модель увиделась с дочерью Алисой, когда та вернулась после отдыха на море. Там 5-летняя девочка прекрасно провела время с бабушкой Симоной, которая занимается ее воспитанием, и отцом. Тимати даже брал малышку с собой на сцену, и, судя по уверенному поведению Алисы, возможно, в семье рэпера скоро зажжется новая звезда.

Алена сделала несколько милых кадров с дочерью. На снимках Алиса грозно скалит бутафорские вампирские клыки, демонстрирует мастерство серфинга на диванной подушке и корчит забавные рожицы. Из рассказа о небольших каникулах артистичная девочка устроила настоящий спектакль в лицах!

«Алиса рассказывает, как отдыхала в Турции, как стояла на доске, как выступала с папой, говорит совсем не волновалась, когда выходила на сцену», — подписала фотографии Шишкова.

Кажется, в какой-то момент не выдержала и сама модель. Алена, которая на большинстве снимков хранит безучастное выражение лица и напоминает Снежную Королеву, словно позволила себе расслабиться и тоже дурачилась вместе с дочерью.

1 2 3 ... 9 Алена Шишкова порадовала фолловеров забавными фотографиями с 5-летней дочерью

Фолловеров Алены повеселили эти милейшие кадры. Они отметили, что мать и дочь очаровательны в своей непосредственности. «Самые красивые девчонки», «Какие милашки!», «От такой красавицы могла только появится такая красавица-доченька», — восхищались подписчики.