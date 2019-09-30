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Дочь арабского шейха, от которого сбежала жена, вышла замуж

Поздравляем Марьям, дочь премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. 20 сентября девушка вышла замуж!
Мухаммед бен Рашид Аль Мактум
Мухаммед бен Рашид Аль Мактум

Шейха Марьям бинт Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, дочь вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, вышла замуж. Об этом стало известно из социальных сетей членов семьи.

Брак высочайшего уровня! Избранником Марьям стал шейх Халед бен Мухаммед бен Хамдан Аль Нахайяна, член правящей семьи Абу-Даби. 

Шейха Марьям
Шейха Марьям

Как обычно, о шейхах ОАЭ и их отпрысках известно крайне мало: Марьям и Халед обручились в прошлом году. Жених окончил Королевскую военную академию в  Великобритании и был награжден орденом Major General Dewan Misri Chand Platoon Award.

Новобрачную поздравила в своем Инстаграме печально известная Латифа, ее сестра. Латифа, напомним, пыталась сбежать от своего отца Мухаммеда, причем два раза. 

Впервые она «сделала ноги» в 2002 году (ей тогда было 16 лет), но Латифу задержали на границе и поместили в тюрьму на 3 года и четыре месяца.

Латифа
Латифа

Второй раз Латифа предприняла попытку побега через семь лет (и все это время она вынашивала хитроумный план). Девушка скопила 400 тысяч долларов и попросила помощи у тренера по капоэйре Тины Яухиайнен и бывшего офицера ВМС Эрве Жобера, который сам когда-то сбежал из Эмиратов при помощи гидрокостюма и женского наряда. Троица почти смогла доплыть до Индии, но за 50 километров их развернули обратно. 

С тех пор ее никто не видел вплоть до декабря прошлого года, когда в Сети появились фото со встречи Латифы с экс-президентом Ирландии Мэри Робинсон.

От Мухаммеда попыталась сбежать и его жена, принцесса Хайя. И у нее получилось! Она взяла двоих детей, 40 миллионов долларов и отправилась в Европу — за новой и счастливой жизнью без мужа-тирана.

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30 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Facebook

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