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Принцессу Беатрис обвинили в жалком копировании Меган Маркл

Не успели мы порадоваться за принцессу Беатрис и поздравить ее с помолвкой, как фолловеры девушки накинулись на нее в соцсетях и обвинили ее в неуместном и жалком копировании Меган Маркл.

26 сентября Букингемский дворец заявил, что предпоследняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II, 31-летняя Беатрис, выходит замуж за своего возлюбленного, итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Мапелли Моцци обручились в Италии в начале месяца. Свадьба состоится в 2020 году», — говорится в официальном сообщении в Твиттере.

Все просто распрекрасно: они и любят друг друга, и Беатрис очень дружна с 2-летним сыном Эдоардо от предыдущих отношений Кристофером, и свадьбу сыграют уже в следующем году. 

А потом началось веселье. Сначала стало известно, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поздравили Беатрис с помолвкой. И не по своей девичьей забывчивости, а принципиально — им категорически не нравится избранник монаршей особы. Мол, когда он закрутил роман с Беатрис, то выставил свою невесту с их общим сыном из дома.

Ну а теперь новый виток. Особо внимательные поклонники монарших особ заметили, что помолвочное фото Беатрис и Эдоардо подозрительно похоже на фото принца Гарри и Меган Маркл, даже такое же черно-белое. Не согласиться не можем.

А еще поклонники Меган пришли в ярость из-за того, что Беатрис и Эдоардо объявили о помолвке именно тогда, когда герцог и герцогиня Сассекские находятся в туре по Африке. «Ну да, хорошая попытка затмить Меган и Гарри», — писали они в Твиттере.

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30 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принцесса Беатрис

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Красавчик,конечно он им нравится. Только ему бесприданницы Меган и Кейт не нужны. Итальяшка любит состоятельных женщин как Беатрис. Деньги к деньгам.

  • Мне нравится, как она одевается последний год. Что-то изменилось. Или стилист, или Беатрис стала понимать саму себя

  • Да не очень-то и похоже. Фотограф лучше у принцессы, конечно. Фото выразительное, естественное

  • Действительно, Беатрис стала намного лучше выглядеть, даже можно сказать, что она хорошенькая. Его привлекательности не понимаю, слащавая какая-то внешность

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