Принцессу Беатрис обвинили в жалком копировании Меган Маркл

Не успели мы порадоваться за принцессу Беатрис и поздравить ее с помолвкой, как фолловеры девушки накинулись на нее в соцсетях и обвинили ее в неуместном и жалком копировании Меган Маркл.

26 сентября Букингемский дворец заявил, что предпоследняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II, 31-летняя Беатрис, выходит замуж за своего возлюбленного, итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Мапелли Моцци обручились в Италии в начале месяца. Свадьба состоится в 2020 году», — говорится в официальном сообщении в Твиттере.

Все просто распрекрасно: они и любят друг друга, и Беатрис очень дружна с 2-летним сыном Эдоардо от предыдущих отношений Кристофером, и свадьбу сыграют уже в следующем году.

А потом началось веселье. Сначала стало известно, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поздравили Беатрис с помолвкой. И не по своей девичьей забывчивости, а принципиально — им категорически не нравится избранник монаршей особы. Мол, когда он закрутил роман с Беатрис, то выставил свою невесту с их общим сыном из дома.

Ну а теперь новый виток. Особо внимательные поклонники монарших особ заметили, что помолвочное фото Беатрис и Эдоардо подозрительно похоже на фото принца Гарри и Меган Маркл, даже такое же черно-белое. Не согласиться не можем.

А еще поклонники Меган пришли в ярость из-за того, что Беатрис и Эдоардо объявили о помолвке именно тогда, когда герцог и герцогиня Сассекские находятся в туре по Африке. «Ну да, хорошая попытка затмить Меган и Гарри», — писали они в Твиттере.