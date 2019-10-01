«Больно, но выносимо»:  Дарья Мельникова объяснила, почему рожала обоих детей дома

Почти все звезды российского шоу-бизнеса выбирают элитные клиники Москвы, США или Европы, чтобы родить там ребенка. Только не звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова. Эта артистка решила, что лучше дома места нет, и дважды рожала в родных стенах.
Сначала об этом объявил Артур Смольянинов, супруг артистки. Он сказал, что лично принимал у жены роды. А затем Даша поведала, что приняла решение рожать не в роддоме, поскольку панически боится больниц в принципе.
«В то утро, когда у меня начались схватки, я много гуляла, стараясь приблизить долгожданную встречу. Затем я плотно поела (зря). А уже ближе к вечеру приехала акушерка и процесс пошел полным ходом. Единственное, что я хорошо помнила с курсов — это как дышать на схватках. И у меня прекрасно получалось. Но вот раздел ''потуги'' я, видимо, прогуляла. Экзамен проходил очень трудно, я то и дело просила перенести ''сдачу'' на завтра», — сказала Мельникова.
Звезда «Папиных дочек» также рассказала, что ей не вводили эпидуральную анестезию — она прочувствовала все от начала и до конца и считает, что это больно, но терпимо.
«После самой сильной схватки тебе всегда дается перерыв и, если ты не тратишь это время и драгоценные силы, то успеваешь отдохнуть, возможно, даже уснуть и тем самым подготовиться к новой схватке. К тому же, когда у тебя есть знание о том, что в этот момент происходит с твоим телом внутри и что происходит с малышом, перенести эту боль гораздо легче! Вот почему надо идти и учиться рожать!».
Напомним, первый сын пары — сын Артур — появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца. Второй малыш родился в декабре прошлого года. Точная дата пока не известна, зато мы знаем его имя — Марк.