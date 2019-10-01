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«Больно, но выносимо»:  Дарья Мельникова объяснила, почему рожала обоих детей дома

Оказывается, Даша Мельникова — любительница острых ощущений. Своих двоих сыновей она родила не в клинике, а в своей квартире. А роды принимал ее муж, артист Артур Смольянинов.
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова

Почти все звезды российского шоу-бизнеса выбирают элитные клиники Москвы, США или Европы, чтобы родить там ребенка. Только не звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова. Эта артистка решила, что лучше дома места нет, и дважды рожала в родных стенах.

Сначала об этом объявил Артур Смольянинов, супруг артистки. Он сказал, что лично принимал у жены роды. А затем Даша поведала, что приняла решение рожать не в роддоме, поскольку панически боится больниц в принципе. 

«В то утро, когда у меня начались схватки, я много гуляла, стараясь приблизить долгожданную встречу. Затем я плотно поела (зря). А уже ближе к вечеру приехала акушерка и процесс пошел полным ходом. Единственное, что я хорошо помнила с курсов — это как дышать на схватках. И у меня прекрасно получалось. Но вот раздел  ''потуги'' я, видимо, прогуляла. Экзамен проходил очень трудно, я то и дело просила перенести ''сдачу'' на завтра», — сказала Мельникова.

Даша отметила, что рожала в общей сложности 12 часов и после того, как Артур взял на руки «красного орущего сына», она сказала себе, что больше никогда не повторит этот трюк. Но уже через два года «скупала пачками тесты».

Звезда «Папиных дочек» также рассказала, что ей не вводили эпидуральную анестезию — она прочувствовала все от начала и до конца и считает, что это больно, но терпимо. 

«После самой сильной схватки тебе всегда дается перерыв и, если ты не тратишь это время и драгоценные силы, то успеваешь отдохнуть, возможно, даже уснуть и тем самым подготовиться к новой схватке. К тому же, когда у тебя есть знание о том, что в этот момент происходит с твоим телом внутри и что происходит с малышом, перенести эту боль гораздо легче! Вот почему надо идти и учиться рожать!».

Напомним, первый сын пары — сын Артур — появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца. Второй малыш родился в декабре прошлого года. Точная дата пока не известна, зато мы знаем его имя — Марк.

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01 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @melnikovadsh/Instagram
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Дарья Мельникова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • У меня родственница тоже дома рожала. Тк врачей боится. И детей конечно ко врачам не входит. А я боюсь таких людей.

  • умница

  • интересно, как это в родах между схватками можно даже уснуть, когда интервал между ними пару минут, а в потугах итого меньше)))

  • Что-то роды их уже обрыдли. Она же актриса, она сейчас занята где-то? Играет ? Хотелось бы про это почитать, а про роды можно на специальных сайтах хоть обчитаться. Интересная же дева в принципе внешне, и как актриса вроде бы неплохая, в этом ее фишка, а рожать-то все могут...

  • Ей сказочно повезло,что не было осложнений,требующих экстренной госпитализации,проведения кесарева сечения и т.д.Роды-процесс непредсказуемый,идеальная беременность может обернуться осложненными родами.Пусть дома рожают,конечно.Только вот эти люди,которые решаются на такое,начинают потом и другим женщинам мозги промывать,как дома это прекрасно,и какие все врачи злые и больницы ужасные.А дальше-больше,там и отказ от прививок,и из ребёнка делать вегана,и прочее...Есть такие знакомые,стараюсь избегать с ними общения.

  • Лично знала пару молодых здоровых и красивых людей, которые рожали дома. Ну что, теперь папа один воспитывает ребёнка, девушка умерла в жутких мучениях от сепсиса, ни один врач не помог, когда всех на уши поставили. Москва, 21 век.

  • Ничего удивительного, что можно заснуть. Когда схватки почти 20 часов и ты вся измотана, как было у меня, то можно вот так отрубиться. Да, на одну минуту. Только я думала, у меня одной так))

  • Гость

    интересно, как это в родах между схватками можно даже уснуть, когда интервал между ними пару минут, а в потугах итого меньше)))

    А вот можно! Одна схватка столько сил отнимает, что реально за этот интервал просто вырубаешься! Правда я в ночь рожала и спать в принципе очень хотелось...

  • Гость

    интересно, как это в родах между схватками можно даже уснуть, когда интервал между ними пару минут, а в потугах итого меньше)))

    А вот можно! Одна схватка столько сил отнимает, что реально за этот интервал просто вырубаешься! Правда я в ночь рожала и спать в принципе очень хотелось...

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