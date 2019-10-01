маматрансформер: изувеченная мужем Маргарита Грачева снялась в смелой фотосессии

Маргарита Грачева стала известна после ужасных событий двухгодичной давности. Тогда бывший муж девушки отрубил ей кисти рук. Теперь Маргарита учится жить заново, и у нее неплохо получается.

Маргарита Грачева

Маргарита вышла замуж за Дмитрия Грачева в 2012-м и родила ему двоих детей — Дмитрия и Даниила. Через пять лет отношения между супругами испортились и практически сошли на нет. Маргарита приняла решение развестись — она была уверена, что семью уже не спасти. После того как Дмитрий узнал об этом, он просто обезумел. «Он избил меня, порвал мой паспорт и вещи, выкинул косметику», — рассказывала Маргарита порталу Wonderzine.

В какой-то момент Грачев неожиданно начал вести себя как идеальный экс-супруг: съехал из квартиры и стал проводить время с сыновьями. 10 ноября все изменилось.

В этот день он впервые вывез жену в лес и начал угрожать ей ножом. Маргарита написала заявление в полицию, но сотрудники правопорядка ничего предпринимать не стали (классическая схема «убьют — тогда звоните»). А через два месяца Дмитрий отрубил Маргарите кисти рук, после чего сам же отвез ее в больницу.

«Это, как и покупка топора, заранее продуманная и спланированная мера: за явку с повинной убирают треть срока. Вот это страшно — спланировать и жить с этим, улыбаясь мне и детям», — делилась позже Маргарита.

Левую руку спасти удалось, а вот вместо правой теперь протез. Суд признал Грачева совершенно вменяемым и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пока он отбывает срок, Маргарита живет дальше. И вполне неплохо с этим справляется.

Маргарита написала книгу «Счастлива без рук» о своем горьком опыте — она вот-вот появится на прилавках. А недавно снялась в достаточно смелой и дерзкой фотосессии.

Маргарита, представшая в образе воительницы, хотела показать, что обстоятельства не должны сломить человека. В любом случае нужно двигаться вперед — и Грачева является тому ярким примером!

