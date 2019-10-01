«Раньше меня и теста»: Анастасия Тарасова призналась, что муж первым почувствовал ее вторую беременность

Анастасия, супруга Дмитрия Тарасова, активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто откровенничает с подписчиками, несмотря на то, что временами сталкивается с негативной реакцией. Девушка поделилась любопытным фактом: оказывается, ее муж может похвастаться великолепной интуицией!

Дмитрий Тарасов проявил скрытые экстрасенсорные способности, почувствовав изменившееся состояние супруги. Во всяком случае, именно об этом рассказала Анастасия, решив побаловать подписчиков серией ответов на вопросы в инстаграм-историях. Конечно, сейчас большинство фолловеров звезды внимательно следит за тем, как протекает ее вторая беременность, поэтому в первую очередь девушку расспрашивали об «интересном положении».

Когда у 25-летней звезды поинтересовались, как ее муж отреагировал на радостную новость, она не стала ничего утаивать:

«Очень даже оперативно. Почувствовал раньше всех (меня, теста, УЗИ, ХГЧ)», — сообщила знаменитость.

Остается только восхититься такой прекрасной интуицией футболиста! Сейчас он действительно может заметить любые перемены в своей жене, ведь Дмитрий проводит много времени с супругой и дочерью. В июне он покинул клуб «Локомотив», в котором играл на протяжении девяти лет, и пока не нашел постоянное место работы.

Добавим, что Анастасия и Дмитрий растят годовалую дочь Милану. 3 сентября звездная пара объявила о том, что они вновь станут родителями. За прошедший месяц в жизни Тарасовых произошло множество событий.

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова станет матерью во второй раз

Анастасия успела рассказать об ужасном токсикозе, напугать подписчиков то исчезающим, то появляющимся животом из-за магии ракурсов на фотографиях и анонсировать запуск семейного бренда одежды. То ли еще будет!