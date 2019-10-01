«Раньше меня и теста»: Анастасия Тарасова призналась, что муж первым почувствовал ее вторую беременность

Дмитрий Тарасов проявил скрытые экстрасенсорные способности, почувствовав изменившееся состояние супруги. Во всяком случае, именно об этом рассказала Анастасия, решив побаловать подписчиков серией ответов на вопросы в инстаграм-историях. Конечно, сейчас большинство фолловеров звезды внимательно следит за тем, как протекает ее вторая беременность, поэтому в первую очередь девушку расспрашивали об «интересном положении».
Когда у 25-летней звезды поинтересовались, как ее муж отреагировал на радостную новость, она не стала ничего утаивать:
Остается только восхититься такой прекрасной интуицией футболиста! Сейчас он действительно может заметить любые перемены в своей жене, ведь Дмитрий проводит много времени с супругой и дочерью. В июне он покинул клуб «Локомотив», в котором играл на протяжении девяти лет, и пока не нашел постоянное место работы.
Добавим, что Анастасия и Дмитрий растят годовалую дочь Милану. 3 сентября звездная пара объявила о том, что они вновь станут родителями. За прошедший месяц в жизни Тарасовых произошло множество событий.
Анастасия успела рассказать об ужасном токсикозе, напугать подписчиков то исчезающим, то появляющимся животом из-за магии ракурсов на фотографиях и анонсировать запуск семейного бренда одежды. То ли еще будет!