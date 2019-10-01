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«Раньше меня и теста»: Анастасия Тарасова призналась, что муж первым почувствовал ее вторую беременность

Анастасия, супруга Дмитрия Тарасова, активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто откровенничает с подписчиками, несмотря на то, что временами сталкивается с негативной реакцией. Девушка поделилась любопытным фактом: оказывается, ее муж может похвастаться великолепной интуицией!
Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов проявил скрытые экстрасенсорные способности, почувствовав изменившееся состояние супруги. Во всяком случае, именно об этом рассказала Анастасия, решив побаловать подписчиков серией ответов на вопросы в инстаграм-историях. Конечно, сейчас большинство фолловеров звезды внимательно следит за тем, как протекает ее вторая беременность, поэтому в первую очередь девушку расспрашивали об «интересном положении».

Анастасия Тарасова

Когда у 25-летней звезды поинтересовались, как ее муж отреагировал на радостную новость, она не стала ничего утаивать:

«Очень даже оперативно. Почувствовал раньше всех (меня, теста, УЗИ, ХГЧ)», — сообщила знаменитость.

Остается только восхититься такой прекрасной интуицией футболиста! Сейчас он действительно может заметить любые перемены в своей жене, ведь Дмитрий проводит много времени с супругой и дочерью. В июне он покинул клуб «Локомотив», в котором играл на протяжении девяти лет, и пока не нашел постоянное место работы

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов, Милана Тарасова

Добавим, что Анастасия и Дмитрий растят годовалую дочь Милану. 3 сентября звездная пара объявила о том, что они вновь станут родителями. За прошедший месяц в жизни Тарасовых произошло множество событий. 

Анастасия успела рассказать об ужасном токсикозе, напугать подписчиков то исчезающим, то появляющимся животом из-за магии ракурсов на фотографиях и анонсировать запуск семейного бренда одежды. То ли еще будет!

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01 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @lobacheva_tel, @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А почему еще не написали статью,как они с тарасом решили РАЗ в месяц!! баловать друг друга сюрпризами!! ))) (рукалицо) . Как говориться в жизни всё повторяется дважды, в виде пародии только однажды....

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