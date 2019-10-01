В Сети волнуются, что Гела Месхи не пришел на 4-й день рождения собственной дочери

Екатерина Климова устроила праздник в честь младшей дочери. Четырехлетие Беллы актриса решила отметить в узком семейном кругу в ресторане украинской кухни. Среди людей, поздравлявших девочку, не был замечен ее отец.

Гела Месхи и Екатерина Климова

На празднике в честь дня рождения Беллы присутствовали только ближайшие родственники и ее крестная мама Екатерина Вуличенко. Екатерина Климова активно выкладывала в Инстаграм фото и видео с мероприятия, благодаря чему поклонники заметили неладное и задались резонным вопросом: а где Гела Месхи?

Екатерина Климова и Белла Месхи

30 сентября в ресторане украинской кухни все собрались поздравить маленькую Беллу: приготовили подарки, накрыли столы и заказали торт с любимыми мультяшными героями малышки.

Екатерина Вуличенко с крестницей

Во время того, как Беллу поздравляла с днем рождения крестная мама, та задумчиво жевала виноград и совсем не выглядела счастливой именинницей. Впрочем, как только принесли торт, украшенный персонажами «Трех котов» и Свинкой Пеппой, Белла заметно повеселела.

Вечер продолжился веселыми танцами под зажигательные мотивы украинских песен. Белла в нежном белом платье, туфлях в тон и элегантной диадеме выглядела в точности, как маленькая принцесса!

Несмотря на то, что праздник удался, новость о том, что отец, судя по Инстаграму Климовой, проигнорировал день рождения дочери, несколько омрачает впечатление. Надеемся, что у него имелась веская причина, чтобы не явиться, или же он на самом деле приехал, просто актриса не посчитала нужным показать это своим подписчикам.

Екатерина развелась со своим третьим мужем летом 2019 года. Она не дала ни одного комментария о том, что стало причиной краха ее брака, как, впрочем, и Гела. Ходили слухи, что Месхи изменил своей любимой, и это стало причиной разлада в семье. В окружении актрисы эту версию не подтвердили.

1 2 3 4 5 6 7 Екатерина Климова была замужем за Гелой Месхи около четырех лет

На прошлой неделе отпраздновал свой день рождения 11-летний сын актрисы Корней. На празднике, который прошел во французском ресторане, был Игорь Петренко, второй муж актрисы и отец ее сыновей Матвея и Корнея. Даже после развода Екатерина и Игорь стараются поддерживать дружеские отношения, чтобы их совместные дети не страдали из-за того, что родители разошлись.