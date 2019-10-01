Чебуреки, шампанское, черная икра и дизайнерские халаты: как веселятся подруги-модели Ирина Шейк и Анна Вьялицына

Ирина Шейк вернулась в Нью-Йорк после Недели моды в Париже и решила провести приятный вечер с подругой — 33-летней моделью Анной Вьялицыной. Девушки угощались шампанским, а в качестве легкой закуски на импровизированной вечеринке выступили... чебуреки!

1 октября Ирина Шейк поделилась в Инстаграме фотографиями и видео с небольшой домашней вечеринки, которую она устроила в понедельник вместе со своей подругой и соотечественницей Анной Вьялицыной. Девушки решили как следует расслабиться и вовсю наслаждались шампанским, которое очень эффектно открыла белокурая модель.

Не обошлось и без закусок. И если черная икра — довольно традиционное лакомство на таких фуршетах, то увидеть на праздничном столе чебуреки было неожиданно.

«Русские...» — лаконично описала мини-вечеринку Ирина Шейк.

Затем девушки устроили небольшую фотосессию на диване, где они обе предстали без макияжа и в ярких халатах от Versace. Анне был к лицу образ городской хищницы, а разноцветный аутфит Ирины с изображениями Мэрилин Монро в стиле поп-арт контрастировал с ее загорелой кожей.

«Одна из лучших причин для возвращения в Нью-Йорк», — прокомментировала событие Анна Вьялицына в Инстаграме.

В Сети восхитились этим великолепным дуэтом: «Красавицы!», «Вы обе великолепны», «Самые красивые и женственные».

1 2 3 ... 9 Ирина Шейк вернулась в Нью-Йорк после Недели моды в Париже

Примечательно, что кое-кто из поклонников предположил, что Ирина так смеется, потому что обсуждает с Анной новую пассию Брэдли Купера.