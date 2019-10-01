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Чебуреки, шампанское, черная икра и дизайнерские халаты: как веселятся подруги-модели Ирина Шейк и Анна Вьялицына

Ирина Шейк вернулась в Нью-Йорк после Недели моды в Париже и решила провести приятный вечер с подругой — 33-летней моделью Анной Вьялицыной. Девушки угощались шампанским, а в качестве легкой закуски на импровизированной вечеринке выступили... чебуреки!
Ирина Шейк

1 октября Ирина Шейк поделилась в Инстаграме фотографиями и видео с небольшой домашней вечеринки, которую она устроила в понедельник вместе со своей подругой и соотечественницей Анной Вьялицыной. Девушки решили как следует расслабиться и вовсю наслаждались шампанским, которое очень эффектно открыла белокурая модель.

Не обошлось и без закусок. И если черная икра — довольно традиционное лакомство на таких фуршетах, то увидеть на праздничном столе чебуреки было неожиданно. 

«Русские...» — лаконично описала мини-вечеринку Ирина Шейк.

Затем девушки устроили небольшую фотосессию на диване, где они обе предстали без макияжа и в ярких халатах от Versace. Анне был к лицу образ городской хищницы, а разноцветный аутфит Ирины с изображениями Мэрилин Монро в стиле поп-арт контрастировал с ее загорелой кожей.

Ирина Шейк, Анна Вьялицына
«Одна из лучших причин для возвращения в Нью-Йорк», — прокомментировала событие Анна Вьялицына в Инстаграме.

В Сети восхитились этим великолепным дуэтом: «Красавицы!», «Вы обе великолепны», «Самые красивые и женственные». 

Примечательно, что кое-кто из поклонников предположил, что Ирина так смеется, потому что обсуждает с Анной новую пассию Брэдли Купера. 

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01 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @irinashayk/Instagram
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Ирина Шейк, Анна Вьялицына

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3 комментария Добавить комментарий
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  • молодцы, уехали, сходили замуж за красивых-богатых

  • Умницы красавицы

  • Супер! Ни от кого не зависящие, обеспеченные, красотки, ещё молодые, весь мир у их ног. Зачем тут какие-то проблемные мужики?

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Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
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