Директор Эрики Герцег прокомментировала слухи о ее романе с Константином Меладзе

Некоторое время назад Сеть всколыхнула информация о том, что Константин Меладзе променял одну блондинку на другую и закрутил роман с Эрикой Герцег — 31-летней участницей группы «ВИА Гра». Представительница певицы решила высказаться по поводу этих слухов.

Константин Меладзе с участницами группы «ВИА Гра»: Мишей Романовой, Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой

Как известно, слухи разлетаются по Рунету с бешеной скоростью. Вот и на днях социальные сети заполонила новость о том, что 56-летний Константин Меладзе изменяет Вере Брежневой. И с кем же? С 31-летней Эрикой Герцег, солисткой группы, которую он продюсирует.

Таким образом Константин, по мнению некоторых пользователей Сети, повторил свой прошлый поступок: он развелся с Яной Сумм ради Веры Брежневой, которая в то время пела в группе «ВИА Гра». Якобы эта история произошла снова.

Как и Вера Брежнева, Эрика — привлекательная блондинка с превосходной фигурой, поэтому можно примерно понять, какой логикой руководствовались те, кто активно распространял «сенсацию».

В интервью «Пятому каналу» директор Эрики решила окончательно расставить точки над i и категорично сообщила, что отношения между продюсером и певицей исключительно профессиональные и отнюдь не окутаны романтическим флером.

«Константин Меладзе является продюсером группы “ВИА Гра”, в которой поет Эрика Герцег, уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — рассказала Дарья.

По словам директора Герцег, Эрика действительно питает к своему продюсеру уважение, но только им все и ограничивается. Константин в свою очередь действительно сосредоточен на развитии группы «ВИА Гра».

1 2 3 ... 10 Не так давно по Сети расползлись слухи о романе между Константином Меладзе и Эрикой Герцег

Добавим, что ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с Константином Меладзе, ссылаясь на то, что он слишком занят другими проектами.