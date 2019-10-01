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Директор Эрики Герцег прокомментировала слухи о ее романе с Константином Меладзе

Некоторое время назад Сеть всколыхнула информация о том, что Константин Меладзе променял одну блондинку на другую и закрутил роман с Эрикой Герцег — 31-летней участницей группы «ВИА Гра». Представительница певицы решила высказаться по поводу этих слухов.
Константин Меладзе, Миша Романова, Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова
Константин Меладзе с участницами группы «ВИА Гра»: Мишей Романовой, Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой

Как известно, слухи разлетаются по Рунету с бешеной скоростью. Вот и на днях социальные сети заполонила новость о том, что 56-летний Константин Меладзе изменяет Вере Брежневой. И с кем же? С 31-летней Эрикой Герцег, солисткой группы, которую он продюсирует. 

Эрика Герцег

Таким образом Константин, по мнению некоторых пользователей Сети, повторил свой прошлый поступок: он развелся с Яной Сумм ради Веры Брежневой, которая в то время пела в группе «ВИА Гра». Якобы эта история произошла снова. 

Как и Вера Брежнева, Эрика — привлекательная блондинка с превосходной фигурой, поэтому можно примерно понять, какой логикой руководствовались те, кто активно распространял «сенсацию». 

В интервью «Пятому каналу» директор Эрики решила окончательно расставить точки над i и категорично сообщила, что отношения между продюсером и певицей исключительно профессиональные и отнюдь не окутаны романтическим флером.

«Константин Меладзе является продюсером группы “ВИА Гра”, в которой поет Эрика Герцег, уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — рассказала Дарья.

По словам директора Герцег, Эрика действительно питает к своему продюсеру уважение, но только им все и ограничивается. Константин в свою очередь действительно сосредоточен на развитии группы «ВИА Гра». 

  • Эрика Герцег
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    Не так давно по Сети расползлись слухи о романе между Константином Меладзе и Эрикой Герцег
    Смотреть галерею

Добавим, что ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с Константином Меладзе, ссылаясь на то, что он слишком занят другими проектами.

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01 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Persona Stars, @erikaherceg, @meladzemusic,@ververa/Instagram
Теги

Эрика Герцег, Константин Меладзе

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Дыма без огня не бывает. Верунчик, персик наш, вечномолодой, подвинься! Эрика займёт твоё место)))

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