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Анастасия Тарасова дала понять, что собирается стать многодетной матерью

Супруга Дмитрия Тарасова еще не успела родить второго ребенка, а уже задумалась о будущих наследниках. Анастасия призналась, что не собирается останавливаться на двух детях.
Анастасия Тарасова

25-летняя Анастасия Тарасова скоро подарит своему мужу второго ребенка. При этом модель задумывается и о следующих. Девушка поболтала с подписчиками в инстаграм-историях и ответила на их вопросы. У нее спросили, не переживает ли Тарасова, что она будет не справляться с двумя детьми-погодками.

В ответ Анастасия заявила, что ничего не боится. «Нашей любви хватит на 3, а то и на 4», — сказала молодая мама. 

Дмитрий Тарасов

Кстати, Тарасова рассказала, что пользуется услугами няни крайне редко. Милана остается с ней только тогда, когда мама уходит на учебу, а папа в это время находится не дома. Ну, или когда Анастасия и Дмитрий хотят провести время только вдвоем. «На все остальное мы подменяем друг друга, и отлично видно, какая у нас нежная и купающаяся в любви доченька», — заявила Анастасия.

Напомним, Анастасия и Дмитрий заявили о своих отношениях вскоре после того, как стало известно о разводе Тарасова с Ольгой Бузовой. Телеведущая до сих пор утверждает, что экс-супруг изменял ей с Анастасией, модель и ее нынешний муж это отрицают и говорят, что познакомились уже после того, как Дмитрий расстался с Ольгой.

Дмитрий Тарасов

Первого ребенка — дочь Милану — Анастасия родила в июле 2018-го. О второй беременности Тарасовы сообщили одновременно в своих Инстаграмах в начале сентября. 

Вскоре модель рассказала о том, что беременность была запланированной, и поведала, что завершила грудное вскармливание ради этого.

«Это не было сюрпризом для моего мужа. Мы вместе готовились к зачатию, высчитывали дни. Как только мой организм полностью восстановился после первых родов, это и случилось», — поделилась тогда Костенко.

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01 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну кто бы сомневался )

  • Ну а что ещё делать то, надо рожать. Верю что она мама хорошая, лишь бы муж её был хорошим отцом

  • Да пусть хоть сколько рожает нам-то что до этого?

  • Я очень рада за них! Это уже настоящая семья!

  • Че, теперь будет одного за другим рожать? Бедный организм в таком случае, будет как инкубатор тока работать(

  • Nadoyela, это безусловно достижение

  • Я надеюсь костенко и её выродков каток собьёт, ***, боядь 3 статья об этом юродьевом уродстве

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