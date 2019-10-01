Анастасия Тарасова дала понять, что собирается стать многодетной матерью

Супруга Дмитрия Тарасова еще не успела родить второго ребенка, а уже задумалась о будущих наследниках. Анастасия призналась, что не собирается останавливаться на двух детях.

25-летняя Анастасия Тарасова скоро подарит своему мужу второго ребенка. При этом модель задумывается и о следующих. Девушка поболтала с подписчиками в инстаграм-историях и ответила на их вопросы. У нее спросили, не переживает ли Тарасова, что она будет не справляться с двумя детьми-погодками.



В ответ Анастасия заявила, что ничего не боится. «Нашей любви хватит на 3, а то и на 4», — сказала молодая мама.

Кстати, Тарасова рассказала, что пользуется услугами няни крайне редко. Милана остается с ней только тогда, когда мама уходит на учебу, а папа в это время находится не дома. Ну, или когда Анастасия и Дмитрий хотят провести время только вдвоем. «На все остальное мы подменяем друг друга, и отлично видно, какая у нас нежная и купающаяся в любви доченька», — заявила Анастасия.

Напомним, Анастасия и Дмитрий заявили о своих отношениях вскоре после того, как стало известно о разводе Тарасова с Ольгой Бузовой. Телеведущая до сих пор утверждает, что экс-супруг изменял ей с Анастасией, модель и ее нынешний муж это отрицают и говорят, что познакомились уже после того, как Дмитрий расстался с Ольгой.

Первого ребенка — дочь Милану — Анастасия родила в июле 2018-го. О второй беременности Тарасовы сообщили одновременно в своих Инстаграмах в начале сентября.

Вскоре модель рассказала о том, что беременность была запланированной, и поведала, что завершила грудное вскармливание ради этого.

1 2 3 ... 8 Анастасия Тарасова скоро станет мамой во второй раз

«Это не было сюрпризом для моего мужа. Мы вместе готовились к зачатию, высчитывали дни. Как только мой организм полностью восстановился после первых родов, это и случилось», — поделилась тогда Костенко.