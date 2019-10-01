Меган Маркл раскрыла свое неожиданное хобби во время тура по Африке

Кажется, что у Меган Маркл больше не осталось никаких секретов от вездесущей прессы. Однако в ходе поездки по Южной Африке герцогиня вдруг поделилась новой подробностью о себе. Оказывается, у нее есть действительно необычное увлечение!

Создается впечатление, что жизнь Меган Маркл уже изучена вдоль и поперек, но иногда в прессе появляются новые детали о 38-летней герцогине Сассекской. То ее скандальные родственники со стороны отца начнут трясти грязным бельем, то королевские инсайдеры неожиданно поделятся каким-нибудь откровением о Маркл, которое наверняка и для нее самой становится сюрпризом.

Однако время от времени Меган и сама раскрывает интересные факты из своей жизни. Так, на днях она сообщила милое прозвище сына — 4-месячного Арчи. Посетив креативное пространство Victoria Yards, Маркл поведала о своем необычном хобби. И, похоже, оно ничуть не уступает увлечению фотографией, которому планировала посвятить жизнь Кейт Миддлтон.

Во время прогулки по большому комплексу, где располагались творческие мастерские местных ремесленников и дизайнеров, Меган приобрела три небольших пустых блокнота. Их производством занимается организация, которая использует переработанные продукты для переплета книг.

«Она купила те три блокнота и отметила, что вела мастер-классы по искусству переплета. Меган учила людей, как переплетать книги», — рассказал Саймон Сизве Мэйсон, один из управляющих пространства.

Кто бы мог подумать, что в биографии герцогини Сассекской окажется такая любопытная страница.

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В тот же день Маркл побывала у одного из местных дизайнеров. Она заказала у него джинсы месяц назад, но он и представить не мог, что Меган заберет их лично. Дизайнер также вручил ей подарок для маленького Арчи — комбинезон.