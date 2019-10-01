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Алеся Кафельникова с блеском дебютировала на показе Chanel и покорила французов длинными ногами в мини-шортах

Алеся Кафельникова в кратчайшие сроки вернулась в мир моды и подарила нам еще один повод для гордости. 20-летняя модель с блеском дебютировала на показе Chanel!
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова продолжает покорять мировые подиумы: сначала Burberry в Лондоне, потом Moschino в Милане и Isabel Marant в Париже, а теперь модель впервые приняла участие в показе Chanel.

Алеся Кафельникова представила на подиуме образ с культовым твидовым жакетом бренда и мини-шортами цвета металлик. Мы не можем ей налюбоваться! Алеся составила компанию на подиуме Джиджи Хадид и Кайе Гербер.

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова

Показ весенне-летней коллекции прошел в традиционной локации — Grand Palais. Chanel каждый раз «перестраивают» дворец заново, придавая большое значение декорациям. 

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова

В этот раз шоу прошло в романтичной атмосфере: подиум перестроили под парижские крыши, по которым прогуливались модели.

Мы невероятно гордимся Алесей и желаем ей огромных успехов в покорении модный вершин!

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01 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, kafelnikova_a/Instagram
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Алеся Кафельникова

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  • Модель с Вечно недовольным и злым выражением лица)

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