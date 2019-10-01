Алеся Кафельникова с блеском дебютировала на показе Chanel и покорила французов длинными ногами в мини-шортах

Алеся Кафельникова продолжает покорять мировые подиумы: сначала Burberry в Лондоне, потом Moschino в Милане и Isabel Marant в Париже, а теперь модель впервые приняла участие в показе Chanel.
Алеся Кафельникова представила на подиуме образ с культовым твидовым жакетом бренда и мини-шортами цвета металлик. Мы не можем ей налюбоваться! Алеся составила компанию на подиуме Джиджи Хадид и Кайе Гербер.
Показ весенне-летней коллекции прошел в традиционной локации — Grand Palais. Chanel каждый раз «перестраивают» дворец заново, придавая большое значение декорациям.
В этот раз шоу прошло в романтичной атмосфере: подиум перестроили под парижские крыши, по которым прогуливались модели.
Мы невероятно гордимся Алесей и желаем ей огромных успехов в покорении модный вершин!