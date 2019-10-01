Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Пугачева отчитала Билана за его затянувшееся раскаяние по поводу «пьяного» концерта

Алла Пугачева осадила Диму Билана за излишнее самоуничижение перед поклонниками. Всему виной, конечно, скандальный «пьяный» концерт в Самаре.
Дима Билан

Весь сентябрь главной темой для обсуждения был Дима Билан и его «Загадочная история выступления в Самаре». Краткий синопсис: всенародно любимый певец приехал в чудо-город, чтобы дать большой сольный концерт. 

Закончилось все невиданным скандалом. Зрители обвинили артиста в том, что он выступал на сцене пьяным, не попадал в фонограмму, неадекватно себя вел и вообще показывал поклонникам неприличные жесты.

Билан только после того, как поклонники подписали петицию о том, что певец обязан принести им свои извинения, понял, что натворил. И кинулся исправлять ситуацию.

Дима Билан

29 сентября он дал бесплатный концерт в Самаре, а также подарил городу инклюзивную детскую площадку и пожертвовал миллион рублей детской клинике на покупку нового оборудования. Все это обошлось Диме в 7 миллионов рублей, как сообщило издание Super

И даже после такого невиданного подарка городу Дима решил еще раз извиниться перед поклонниками.

«Друзья, я, как мне помнится, старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно! У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя! Да, время идет, и что-то забывается, но этот день я помнить буду всю жизнь! Впереди множество идей и планов! Вы знаете меня, и очень давно, и я надеюсь, что такой случай из 3 тысяч концертов, которые я дал за период 17-18 лет свой жизни (можно сказать, жизнь отдаю сцене!), то, что случилось — это не система, а форс-мажор, за который я несу ответственность! Но я тоже не робот, и мне свойственно, как и всем нам, что правда, ошибаться! Еще раз — сильнейше вас уважаю за не потерянную вами человечность!» — написал огромный пост Дима, излив перед фолловерами душу.

Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин

Удивительно, но этот монолог не очень понравился исполнительнице одноименной песни Алле Борисовне Пугачевой. Она отреагировала на пост Димы очень лаконично. 

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — остановила Примадонна поток раскаяния Билана.

Дима тут же согласился с Пугачевой. «Совершенно с вами согласен. Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу. И более сам не возвращаюсь к этому», — резюмировал артист.

Перейти к обсуждению 2


01 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @alla_orfey, @bilanofficial/Instagram
Теги

Дима Билан

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Без этой Бабы-Яги никуды!!!

  • Ага,по ее мнению надо перед людишками посреди платформы на лимузине высаживаться.Королевна-колхозница)))А Билан молодец!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.