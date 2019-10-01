Пугачева отчитала Билана за его затянувшееся раскаяние по поводу «пьяного» концерта

Алла Пугачева осадила Диму Билана за излишнее самоуничижение перед поклонниками. Всему виной, конечно, скандальный «пьяный» концерт в Самаре.

Весь сентябрь главной темой для обсуждения был Дима Билан и его «Загадочная история выступления в Самаре». Краткий синопсис: всенародно любимый певец приехал в чудо-город, чтобы дать большой сольный концерт.

Закончилось все невиданным скандалом. Зрители обвинили артиста в том, что он выступал на сцене пьяным, не попадал в фонограмму, неадекватно себя вел и вообще показывал поклонникам неприличные жесты.

Билан только после того, как поклонники подписали петицию о том, что певец обязан принести им свои извинения, понял, что натворил. И кинулся исправлять ситуацию.

29 сентября он дал бесплатный концерт в Самаре, а также подарил городу инклюзивную детскую площадку и пожертвовал миллион рублей детской клинике на покупку нового оборудования. Все это обошлось Диме в 7 миллионов рублей, как сообщило издание Super.

И даже после такого невиданного подарка городу Дима решил еще раз извиниться перед поклонниками.

«Друзья, я, как мне помнится, старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно! У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя! Да, время идет, и что-то забывается, но этот день я помнить буду всю жизнь! Впереди множество идей и планов! Вы знаете меня, и очень давно, и я надеюсь, что такой случай из 3 тысяч концертов, которые я дал за период 17-18 лет свой жизни (можно сказать, жизнь отдаю сцене!), то, что случилось — это не система, а форс-мажор, за который я несу ответственность! Но я тоже не робот, и мне свойственно, как и всем нам, что правда, ошибаться! Еще раз — сильнейше вас уважаю за не потерянную вами человечность!» — написал огромный пост Дима, излив перед фолловерами душу.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Удивительно, но этот монолог не очень понравился исполнительнице одноименной песни Алле Борисовне Пугачевой. Она отреагировала на пост Димы очень лаконично.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — остановила Примадонна поток раскаяния Билана.

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Дима тут же согласился с Пугачевой. «Совершенно с вами согласен. Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу. И более сам не возвращаюсь к этому», — резюмировал артист.