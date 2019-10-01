Пугачева отчитала Билана за его затянувшееся раскаяние по поводу «пьяного» концерта

Весь сентябрь главной темой для обсуждения был Дима Билан и его «Загадочная история выступления в Самаре». Краткий синопсис: всенародно любимый певец приехал в чудо-город, чтобы дать большой сольный концерт.
Закончилось все невиданным скандалом. Зрители обвинили артиста в том, что он выступал на сцене пьяным, не попадал в фонограмму, неадекватно себя вел и вообще показывал поклонникам неприличные жесты.
Билан только после того, как поклонники подписали петицию о том, что певец обязан принести им свои извинения, понял, что натворил. И кинулся исправлять ситуацию.
29 сентября он дал бесплатный концерт в Самаре, а также подарил городу инклюзивную детскую площадку и пожертвовал миллион рублей детской клинике на покупку нового оборудования. Все это обошлось Диме в 7 миллионов рублей, как сообщило издание Super.
И даже после такого невиданного подарка городу Дима решил еще раз извиниться перед поклонниками.
«Друзья, я, как мне помнится, старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно! У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя! Да, время идет, и что-то забывается, но этот день я помнить буду всю жизнь! Впереди множество идей и планов! Вы знаете меня, и очень давно, и я надеюсь, что такой случай из 3 тысяч концертов, которые я дал за период 17-18 лет свой жизни (можно сказать, жизнь отдаю сцене!), то, что случилось — это не система, а форс-мажор, за который я несу ответственность! Но я тоже не робот, и мне свойственно, как и всем нам, что правда, ошибаться! Еще раз — сильнейше вас уважаю за не потерянную вами человечность!» — написал огромный пост Дима, излив перед фолловерами душу.
Удивительно, но этот монолог не очень понравился исполнительнице одноименной песни Алле Борисовне Пугачевой. Она отреагировала на пост Димы очень лаконично.
Дима тут же согласился с Пугачевой. «Совершенно с вами согласен. Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу. И более сам не возвращаюсь к этому», — резюмировал артист.