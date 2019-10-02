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Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что она в скором времени появится на телевидении

В последнее время мы не слышали никаких новостей о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Оптимисты считают, что это хорошо — она стабильна и идет на поправку, пессимисты же уверены, что артистке не становится лучше и говорить не о чем. Одно известно точно: скоро она появится на телевидении.
Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сейчас лежит в одной из московских больниц и борется за жизнь. «Няне Вике» поставили диагноз глиобластома — это самый агрессивный вид опухоли головного мозга.

Доподлинно известно, что Анастасия перенесла вторую операцию в сентябре. Об этом рассказал ее близкий друг Сергей Майоров. О хирургическом вмешательстве журналисту поведала директор Заворотнюк Марина Потапова.

Анастасия Заворотнюк
«Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей в эфире телеканала НТВ.

Видимо, после операции звезда «Моей прекрасной няни» почувствовала себя лучше, раз скоро появится в эфире одного из федеральных телеканалов. О том, что Анастасия даст интервью, поведал ее концертный директор Стас Христов. Правда, ранее он уже обещал, что Заворотнюк выступит на телевидении до конца сентября, но этого так и не произошло. Впрочем, если верить хотя бы половине слухов о том, что пережила Анастасия за последние несколько недель, вопросов «почему она не сдержала свое обещание?» не остается. 

«У меня есть договоренность с каналом об интервью. Это будет анонсировано. У меня точной даты нет», — цитирует Стаса Христова Федеральное агентство новостей. Комментировать же то, как себя чувствует Заворотнюк, он отказался.

Отметим, недавно бывший гример Анастасии рассказал, что здоровье артистки вызывало вопросы еще 10 лет назад. «От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица», — заявил инсайдер.

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02 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Сколько можно мусолить тему и высасывать новости из пальца?

  • Совершенно очевидно, что пресса выдумала факт этого разговора для того что бы подтолкнуть родственников дать комментарии. Так же как выдумала и медсестру, желающую слить фото Насти.

  • При глиобластоме никакой передачи не будет. уж лучше бы ничего не писали,дали бы покой людям.а Стас Христов ,видимо, бластому с насморком спутал.

  • " Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись» , большего бреда от журналистов не слыхала.такое настоящие врачи не могут сказать при таком диагнозе,не высасывайте из пальца,если ничего не знаете.

  • Довольно глупый пиар получился. Зачем она пошла на такое? Впрочем, дама она мало чувствительная и без особых моральных принципов... ну и ладно.

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Гость 2019-09-10 12:24:00
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интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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