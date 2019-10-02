Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что она в скором времени появится на телевидении

Анастасия Заворотнюк сейчас лежит в одной из московских больниц и борется за жизнь. «Няне Вике» поставили диагноз глиобластома — это самый агрессивный вид опухоли головного мозга.
Доподлинно известно, что Анастасия перенесла вторую операцию в сентябре. Об этом рассказал ее близкий друг Сергей Майоров. О хирургическом вмешательстве журналисту поведала директор Заворотнюк Марина Потапова.
Видимо, после операции звезда «Моей прекрасной няни» почувствовала себя лучше, раз скоро появится в эфире одного из федеральных телеканалов. О том, что Анастасия даст интервью, поведал ее концертный директор Стас Христов. Правда, ранее он уже обещал, что Заворотнюк выступит на телевидении до конца сентября, но этого так и не произошло. Впрочем, если верить хотя бы половине слухов о том, что пережила Анастасия за последние несколько недель, вопросов «почему она не сдержала свое обещание?» не остается.
Отметим, недавно бывший гример Анастасии рассказал, что здоровье артистки вызывало вопросы еще 10 лет назад. «От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица», — заявил инсайдер.