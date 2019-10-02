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«Умная и с аккуратной зоной бикини»: похудевший на 100 кг Семчев рассказал, какая женщина сможет заполучить его внимание

Главный толстяк страны Александр Семчев похудел на 100 килограммов и готов строить отношения с женщинами. Какая спутница жизни ему нужна, артист рассказал в эфире шоу «Пусть говорят».
Александр Семчев
Александр Семчев

Александр Семчев с детства был полным. Несмотря на это, он смог превратить свой недостаток в фишку. Режиссеры точно знали, к кому обращаться, если нужно сыграть стереотипного толстяка. 

Однако у актера начались проблемы со здоровьем ― у него развился диабет. Пришлось худеть! Всего за год Семчев сбросил 100 килограммов. Многие говорили, что он обязан этим не только болезни, но и новой возлюбленной. Однако Александр эти слухи опроверг.

50-летний артист рассказал, что живет один, ни с кем не встречается и ни в коем случае не переживает из-за этого. Александр сейчас совершенно свободен и живет один. «Ну и что? К этим вещам надо относиться спокойно. Лучше быть одному, чем с кем попало. С возрастом ценности меняются. Момент человеческого тепла становится важнее, чем все остальное — разные проявления инстинктов», — рассудил актер.

Теперь же он готов к новым отношениям. Александр даже рассказал, какую именно женщину видит рядом с собой. «Мне нравятся девушки умные, со вкусом, с аккуратными ногами, руками и зоной бикини. Одним словом, с возрастом я уже иначе рассматриваю женщин. Мне уже нужна женщина-друг. Уход за мной нужен», — объяснил актер.

Также в эфире программы «Пусть говорят» Семчев поведал, что хочет сделать пластическую операцию, чтобы удалить обвисшую кожу. «Если бы я сейчас снял штаны, вы бы воочию взглянули, куда девается кожа. Безусловно, хочется иссечь излишки, потому что раньше, когда я был полнее, живот был как барабан. А сейчас появились складки и не только под рубашкой, но и на лице. Была бы моя воля, я бы сделал подтяжку», — признался артист.

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02 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • аккуратная - это какая?

  • Несчастная та умная женщина, на зону стрижки которой решит обратить свое внимание данный персонаж. В страшном сне такие озабоченные самопровозглашенные поклонники

  • Зачем у сиделки для его ухода рассматривать зону бикини? Для ухода за таким больным телом санитар нужен, сильный

  • Вот мне это "нравится" -обвисший, обрюзгший, средних годов не особо популярный "красавец"-актер рассуждает о зоне бикини его будущей жены-друга...Может с себя начать, Ален Делон?!

  • Спасибо, Вуман, поржала)) особенно над заголовком про бикини)))

  • неприятный дядя. похудение его не спасло

  • Боже мой - он себя в зеркале видел, про ум я молчу. Как можно быть таким, чтобы вещать на весь мир про аккуратную зону бикини женщины, что за мысли. Мечтать не вредно, но не надо свои фантазии прилюдно озвучивать. Когда видела его в спектаклях и фильмах всегда вызывал неприятные ощущения - оказалось и в жизни также неприятен.

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Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
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