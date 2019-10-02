«Умная и с аккуратной зоной бикини»: похудевший на 100 кг Семчев рассказал, какая женщина сможет заполучить его внимание

Главный толстяк страны Александр Семчев похудел на 100 килограммов и готов строить отношения с женщинами. Какая спутница жизни ему нужна, артист рассказал в эфире шоу «Пусть говорят».

Александр Семчев

Александр Семчев с детства был полным. Несмотря на это, он смог превратить свой недостаток в фишку. Режиссеры точно знали, к кому обращаться, если нужно сыграть стереотипного толстяка.

Однако у актера начались проблемы со здоровьем ― у него развился диабет. Пришлось худеть! Всего за год Семчев сбросил 100 килограммов. Многие говорили, что он обязан этим не только болезни, но и новой возлюбленной. Однако Александр эти слухи опроверг.

50-летний артист рассказал, что живет один, ни с кем не встречается и ни в коем случае не переживает из-за этого. Александр сейчас совершенно свободен и живет один. «Ну и что? К этим вещам надо относиться спокойно. Лучше быть одному, чем с кем попало. С возрастом ценности меняются. Момент человеческого тепла становится важнее, чем все остальное — разные проявления инстинктов», — рассудил актер.

Теперь же он готов к новым отношениям. Александр даже рассказал, какую именно женщину видит рядом с собой. «Мне нравятся девушки умные, со вкусом, с аккуратными ногами, руками и зоной бикини. Одним словом, с возрастом я уже иначе рассматриваю женщин. Мне уже нужна женщина-друг. Уход за мной нужен», — объяснил актер.

1 2 3 4 5 6 7 Раньше Александр Семчев был такой

Также в эфире программы «Пусть говорят» Семчев поведал, что хочет сделать пластическую операцию, чтобы удалить обвисшую кожу. «Если бы я сейчас снял штаны, вы бы воочию взглянули, куда девается кожа. Безусловно, хочется иссечь излишки, потому что раньше, когда я был полнее, живот был как барабан. А сейчас появились складки и не только под рубашкой, но и на лице. Была бы моя воля, я бы сделал подтяжку», — признался артист.