«Я потерял мать и теперь вижу, что жена становится жертвой»: Гарри боится, что Меган повторит судьбу леди Ди

Герцог Сассекский, похоже, больше не намерен терпеть домыслы СМИ, порочащие имя его супруги. Он развернул настоящую войну с журналистами, обвинив их в «запугивании» и «травле» Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри в Южной Африке

«Хоть бы она не повторила судьбу принцессы Дианы», — то и дело с сочувствием пишут пользователи Сети в комментариях под очередными новостями про Меган Маркл. А повод для беспокойства действительно есть: если о Кейт Миддлтон пишут в положительном ключе, разбирая ее наряды и гадая, беременна она или нет, то с герцогиней Сассекской дела обстоят иначе. Постоянные нападки, пристальное внимание к любым ее «провалам», смакование неудач — начиная от «нелепых аутфитов», заканчивая нарушением протокола...

Принц Гарри тоже это почувствовал и решил перейти в наступление. 1 октября он разместил на официальном сайте Сассексов обращение к британской прессе.

Принц Гарри

«К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британских таблоидов, которые ведут безжалостные кампании против людей, совершенно не задумываясь о последствиях. В современную цифровую эпоху сплетни и домыслы прессы превращаются в правду. Эта беспощадная пропаганда против нас требует колоссальной выдержки, особенно когда вся публикуемая информация заведомо ложная и злая. И хотя мы продолжаем демонстрировать невозмутимость, я не могу описать, насколько все это для нас болезненно», — признался принц Гарри.

Маленький Гарри с мамой принцессой Дианой

35-летний герцог с прискорбием сообщил, что трагедия леди Ди может произойти еще раз — только теперь с Меган Маркл.

«Я потерял свою мать и теперь вижу, что жена становится жертвой тех же самых могущественных сил. Мой самый глубокий страх сейчас в том, что история повторяется».

«Я видел, что происходит, когда кого-то, кого я люблю больше всего в этой жизни, угнетают до такой степени, что с ним перестают общаться и больше не считают реальным человеком», — поделился принц Гарри.

1 2 3 ... 11 Многие нередко сравнивают Меган Маркл с принцессой Дианой

Герцог Сассекский добавил, что он «слишком долго был свидетелем личных страданий жены» и больше не может сидеть сложа руки. Это заявление было опубликовано вскоре после того, как Меган Маркл подала в суд на издание Post. Дело в том, что британское СМИ опубликовало письмо герцогини Сассекской отцу Томасу Марклу, что является нарушением не только этических норм, но и закона.