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Вера Брежнева отреагировала на заявление хейтеров о ее «гостевом браке» с Константином Меладзе

В Сети то и дело обсуждают отношения Веры Брежневой и Константина Меладзе. На днях, после очередных слухов об изменах продюсера, певица вступила в полемику со своими фолловерами. 
Константин Меладзе, Вера Брежнева
Константин Меладзе и Вера Брежнева

Брак Веры Брежневой и Константина Меладзе по-прежнему не дает покоя хейтерам. Пока одни критикуют пару за большую разницу в возрасте и долгие годы сокрытия своих отношений, другие пытаются найти проблемы в личной жизни знаменитостей. 

Так, на днях интернет-пользователи бурно обсуждали возможность романа Меладзе с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Представитель певицы опроверг подобные домыслы, но это не остановило фолловеров от дальнейших размышлений, которые они стали высказывать прямо в комментариях микроблога Веры Брежневой.

Вера Брежнева
 

«Дыма без огня не бывает», — уверенно заявили подписчики после того, как Вера в одном из последних постов призналась, что ей «беспричинно грустно». 

«Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается», — предположил один из пользователей Сети. 

Исполнительница привыкла обходить стороной комментарии, связанные с ее семьей, но в этот раз все же решила ответить на нападки. «Гостевой брак... Что вы несете, что за ''гости'' в ваших головах?» — написала Вера. 

  • Вера Брежнева, Константин Меладзе
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    Пользователи Сети предположили, что Константин Меладзе и Вера Брежнева живут в гостевом браке
    Смотреть галерею

Преданные поклонники поддержали Брежневу. «Не обращайте внимания на глупые сплетни, все просто завидуют вашему счастью, положению и красоте», — обратилась к звезде одна из подписчиц. 

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02 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @ververa/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Максим Ли
Теги

Константин Меладзе, Вера Брежнева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Зацепило）Все больше убеждаюсь, что слухи про интрижку Кости правдивы, не зря же его жену так плющит.

  • Ну что, госпожа Вера, пробил и ваш час, "то улыбался, то слёзы лил он, но не любил он, нет, не любил он.." То то же. Никому нет веры, хоть заобнажайся.

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Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
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