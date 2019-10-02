Вера Брежнева отреагировала на заявление хейтеров о ее «гостевом браке» с Константином Меладзе

В Сети то и дело обсуждают отношения Веры Брежневой и Константина Меладзе. На днях, после очередных слухов об изменах продюсера, певица вступила в полемику со своими фолловерами.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Брак Веры Брежневой и Константина Меладзе по-прежнему не дает покоя хейтерам. Пока одни критикуют пару за большую разницу в возрасте и долгие годы сокрытия своих отношений, другие пытаются найти проблемы в личной жизни знаменитостей.

Так, на днях интернет-пользователи бурно обсуждали возможность романа Меладзе с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Представитель певицы опроверг подобные домыслы, но это не остановило фолловеров от дальнейших размышлений, которые они стали высказывать прямо в комментариях микроблога Веры Брежневой.

«Дыма без огня не бывает», — уверенно заявили подписчики после того, как Вера в одном из последних постов призналась, что ей «беспричинно грустно».

«Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается», — предположил один из пользователей Сети.

Исполнительница привыкла обходить стороной комментарии, связанные с ее семьей, но в этот раз все же решила ответить на нападки. «Гостевой брак... Что вы несете, что за ''гости'' в ваших головах?» — написала Вера.

1 2 3 ... 10 Пользователи Сети предположили, что Константин Меладзе и Вера Брежнева живут в гостевом браке

Преданные поклонники поддержали Брежневу. «Не обращайте внимания на глупые сплетни, все просто завидуют вашему счастью, положению и красоте», — обратилась к звезде одна из подписчиц.