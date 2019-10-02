Вера Брежнева отреагировала на заявление хейтеров о ее «гостевом браке» с Константином Меладзе

Брак Веры Брежневой и Константина Меладзе по-прежнему не дает покоя хейтерам. Пока одни критикуют пару за большую разницу в возрасте и долгие годы сокрытия своих отношений, другие пытаются найти проблемы в личной жизни знаменитостей.
Представитель певицы опроверг подобные домыслы, но это не остановило фолловеров от дальнейших размышлений, которые они стали высказывать прямо в комментариях микроблога Веры Брежневой.
«Дыма без огня не бывает», — уверенно заявили подписчики после того, как Вера в одном из последних постов призналась, что ей «беспричинно грустно».
Исполнительница привыкла обходить стороной комментарии, связанные с ее семьей, но в этот раз все же решила ответить на нападки. «Гостевой брак... Что вы несете, что за ''гости'' в ваших головах?» — написала Вера.
Преданные поклонники поддержали Брежневу. «Не обращайте внимания на глупые сплетни, все просто завидуют вашему счастью, положению и красоте», — обратилась к звезде одна из подписчиц.