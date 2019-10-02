Скандально известный Виталий Седюк напал на Джастина Тимберлейка

Виталий Седюк снова в деле! На этот раз жертвой журналиста-домогателя оказался Джастин Тимберлейк, которого ждала «засада» на шоу Louis Vuitton.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

1 октября в Париже состоялся показ новой коллекции Louis Vuitton. Оценить новое творение Николя Гескьера приехали многие звезды, в том числе и Джастин Тимберлейк с Джессикой Бил. Супруги не успели даже попасть в зал, как на них, вернее на Джастина, напали. Атаку совершил звездный «шутник» Виталий Седюк.

Пара вышла из машины и направилась в сторону места проведения дефиле. Когда Тимберлейк, держа за руку жену, проходил мимо Седюка, тот резко бросился бежать к знаменитости, расталкивая гостей, фотографов и охранников.

Приблизившись к Тимберлейку, украинский журналист схватил его за ногу. Пока охранники пытались отцепить Седюка от штанины, тот уткнулся лицом в землю и сконцентрировал все силы на том, чтобы держаться до последнего.

Нападение Виталия Седюка на Джастина Тимберлейка

По лицу Джессики Бил можно было понять, что она находится в шоковом состоянии, но после того, как пранкера оттащили, супруги взяли себя в руки и поспешили в зал. Несмотря на неприятный инцидент, Джастин улыбался своей жене, а с началом шоу и вовсе забыл о существовании сумасшедшего журналиста.

Виталий Седюк

Конечно, это не первая выходка Виталия Седюка. За 7 лет преследования звезд он успел броситься в ноги Брэдли Куперу, поинтересоваться у Анны Винтур, когда его фото будет на обложке Vogue, показать миру свои ягодицы, попытаться свалить Ким Кардашьян на землю... И это далеко не полный список его «заслуг».

В 2016 году после показа Max Mara он схватил Джиджи Хадид. Смелая манекенщица успела несколько раз ударить его локтем, после чего он бросился бежать. Кстати, в этом году Джиджи Хадид снова продемонстрировала свою отвагу, выгнав провокационную блогершу с подиума на показе Chanel.