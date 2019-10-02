У отца Бейонсе диагностировали редкий для мужчин рак груди

В семье 38-летней Бейонсе случилась беда. Появилась информация о том, что отец певицы, 67-летний Мэттью Ноулз, сражается со страшной болезнью.

Бейонсе с отцом Мэттью и матерью Тиной

2 октября в Сети был опубликован фрагмент программы Good Morning America, в которой принял участие Мэттью Ноулз, 67-летний отец певицы Бейонсе. В ходе беседы мужчина раскрыл шокирующую правду о своем состоянии. Оказалось, что он ведет борьбу с редким и тяжелым заболеванием.

У отца и по совместительству бывшего менеджера Бейонсе диагностировали рак грудной железы. Он рассказал об этом в эфире программы и получил слова поддержки от тысяч поклонников.

Мэттью Ноулз с бывшей супругой Тиной и дочерью Бейонсе

В комментариях пользователи благодарили Ноулза за то, что он поделился этой печальной новостью и привлек внимание к проблеме рака груди у мужчин, ведь многие даже не подозревали о существовании такой болезни:

«Никто не обсуждает рак груди у мужчин. Мы постоянно слышим о раке простаты, но об опухоли в груди — никогда. Я надеюсь, вы сможете вылечиться. Никто не заслуживает такой болезни», «Молюсь за вас, мистер Ноулз. Спасибо вам за смелость и за то, что вы распространяете информацию о раке груди у мужчин».

Мэттью Ноулз вырастил двух дочерей-певиц: Бейонсе и Соланж. Он развелся с их матерью Тиной в 2011 году, еще дважды стал отцом и женился на знойной Джине Эйвери.

Пока не известно, как отреагировала звездная дочь Мэттью на эту печальную новость, но она наверняка была глубоко расстроена. Несмотря на то, что артистка разорвала деловые отношения с отцом, она любит его и не раз признавалась, что благодарна ему за те жизненные уроки, которые преподал ей родитель.

1 2 3 ... 9 Стало известно о несчастье в семье Бейонсе

Напомним, что рак груди является действительно редким заболеванием у представителей сильного пола. Так, в 2017 году в Великобритании было диагностировано всего 319 таких случаев против 46 тысяч женщин, страдающих от этого тяжелого недуга.

Желаем Мэттью выздоровления!