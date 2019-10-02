Анастасия Костенко в деталях вспомнила, как прошли ее первые роды, на которых присутствовал Дмитрий Тарасов

1 октября супруга футболиста отметила 20 недель беременности. В ожидании появления на свет второго малыша Анастасия Тарасова во всех подробностях вспомнила, как прошли ее первые роды.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью Миланой

Сейчас супруга Дмитрия Тарасова наслаждается второй беременностью. Почти каждый день она ходит на романтические свидания с любимым, учится на телеведущую и при этом не забывает о саморазвитии и даже читает книги об успешных отношениях.

Анастасия не прочь поболтать с поклонниками и поведать даже о самых интимных событиях своей жизни. Например, о рождении первенца.

1 октября вечером Тарасова в инстаграм-историях опубликовала подробный рассказ, как прошли ее роды 10 июля 2018-го.

«Этот день был невероятно трогательным до глубины души. Я так расчувствовалась и записала в заметки все, что испытала, и каждый раз, когда перечитываю, наворачиваются слезы. Мы были вместе с любимым от начала до первой встречи с доченькой».



Впрочем, Анастасия тут же поправила саму себя — когда начались роды, Дмитрий мгновенно покинул палату и оставил супругу наедине с акушерами.

«Мы не договаривались о присутствии на самом интересном. Да и все мое внимание было сфокусировано на самом процессе и указаниях врача. Уже потом, когда неонатолог взял Милашу, вернулся Дима и активно возился с дочкой. Я увидела в тот день много замечательных моментов, но самое главное — я увидела, как родился в нем папа», — призналась Тарасова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Впрочем, не все подписчики знаменитости разделили ее восторг. Многие напомнили, что у Дмитрия уже есть дочь, поэтому заботливый отец в нем должен был проснуться уже давно.



1 2 3 ... 9 10 июля 2018-го Анастасия и Дмитрий Тарасовы стали родителями

«Нашли, к чему докопаться. Увы, лично вам не понять. Ты видишь, как только что смотревший на тебя с любовью любимый человек держит на руках плод вашей любви. Именно этот миг делает его отцом вашего ребенка», — объяснила Анастасия.