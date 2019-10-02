Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Костенко в деталях вспомнила, как прошли ее первые роды, на которых присутствовал Дмитрий Тарасов

1 октября супруга футболиста отметила 20 недель беременности. В ожидании появления на свет второго малыша Анастасия Тарасова во всех подробностях вспомнила, как прошли ее первые роды.
Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью Миланой
Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью Миланой

Сейчас супруга Дмитрия Тарасова наслаждается второй беременностью. Почти каждый день она ходит на романтические свидания с любимым, учится на телеведущую и при этом не забывает о саморазвитии и даже читает книги об успешных отношениях. 

Анастасия не прочь поболтать с поклонниками и поведать даже о самых интимных событиях своей жизни. Например, о рождении первенца.

1 октября вечером Тарасова в инстаграм-историях опубликовала подробный рассказ, как прошли ее роды 10 июля 2018-го.

«Этот день был невероятно трогательным до глубины души. Я так расчувствовалась и записала в заметки все, что испытала, и каждый раз, когда перечитываю, наворачиваются слезы. Мы были вместе с любимым от начала до первой встречи с доченькой». 

Впрочем, Анастасия тут же поправила саму себя — когда начались роды, Дмитрий мгновенно покинул палату и оставил супругу наедине с акушерами.

«Мы не договаривались о присутствии на самом интересном. Да и все мое внимание было сфокусировано на самом процессе и указаниях врача. Уже потом, когда неонатолог взял Милашу, вернулся Дима и активно возился с дочкой. Я увидела в тот день много замечательных моментов, но самое главное — я увидела, как родился в нем папа», — призналась Тарасова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). 

Впрочем, не все подписчики знаменитости разделили ее восторг. Многие напомнили, что у Дмитрия уже есть дочь, поэтому заботливый отец в нем должен был проснуться уже давно. 

«Нашли, к чему докопаться. Увы, лично вам не понять. Ты видишь, как только что смотревший на тебя с любовью любимый человек держит на руках плод вашей любви. Именно этот миг делает его отцом вашего ребенка», — объяснила Анастасия. 

Перейти к обсуждению 1


02 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @lobacheva_tel, @perviykrik, @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • На. До е ли, мне все равно сколько где и что она рожала, ничего кроме неприязни недомадель, недобалерина с сомнительным внешними данными не вызывает

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.