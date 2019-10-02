«Меня взяли и обломали»: Гуф откровенно рассказал об отношениях с Кети Топурией

Гуф и Кети Топурия были вместе довольно продолжительное время, но почти никогда не афишировали свои отношения. Недавно рэпер все же решил рассказать общественности об одном из своих самых серьезных, и в то же время очень тяжелом романе.

Кадр из программы «Осторожно, Собчак!»

2 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск ее программы «Осторожно, Собчак!». На этот раз собеседником медиадивы стал рэпер Гуф (Алексей Долматов).

Съемки шоу прошли в день рождения артиста — 23 сентября Алексею исполнилось 40 лет.

Складывается впечатление, что именно из-за особой даты в разговоре с Собчак рэпер решился на целый ряд откровений: касаемо его скандального клипа с Тимати, политики в целом, проблем со здоровьем и пагубных пристрастий.

Не обошел стороной Долматов и свои длительные отношения с Кети Топурией. Впервые о романе пары стало известно в 2016 году. Этим летом певица еще намекала, что не готова навсегда вычеркнуть Алексея из своей жизни.

В интервью Гуф сообщил, что больше не намерен возобновлять отношения со звездой, потому что она сделала ему «так больно, как никто другой».

Рэпер поведал, что любовь к Кети по-настоящему перевернула его жизнь, но при этом совершенно «не окрылила». Мужчина впал в депрессивное состояние и даже стал принимать запрещенные вещества.



«Я ее еще люблю, но из этого ничего не выйдет. Сразу после знакомства я перестал писать. Я мог сочинять песни только тогда, когда мы расставались. Она спасала меня (от наркотической зависимости — прим. Woman.ru), но у нас ничего не получалось. Никакого движения, никакого прогресса ни у нее, ни у меня не было. Но все равно, это был единственный человек, с кем я видел свое будущее», — рассказывает знаменитость.

1 2 3 ... 10 Гуф впервые откровенно рассказал о долгих отношениях и расставании с Кети Топурией

Рэпер поведал, что Топурия бросила его этим летом, в очень сложный для него момент. «Я лежал после сложной операции, и она говорит: ''Что-то я остыла''. Вот так меня взяли и обломали. Я даже не понял, почему мы расстались — наверное, слишком хорошим был», — с грустью подытожил Долматов.



Кстати, Кети уже успела найти новую любовь. Вот уже некоторое время артистка делится с фолловерами романтичными фото с мужчиной, в котором журналисты признали дипломата Льва Деньгова.