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«Меня взяли и обломали»: Гуф откровенно рассказал об отношениях с Кети Топурией

Гуф и Кети Топурия были вместе довольно продолжительное время, но почти никогда не афишировали свои отношения. Недавно рэпер все же решил рассказать общественности об одном из своих самых серьезных, и в то же время очень тяжелом романе. 
Рэпер Guf (Алексей Долматов) Энциклопедия звезд → Ксения Собчак
Кадр из программы «Осторожно, Собчак!»

2 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск ее программы «Осторожно, Собчак!». На этот раз собеседником медиадивы стал рэпер Гуф (Алексей Долматов)

Съемки шоу прошли в день рождения артиста — 23 сентября Алексею исполнилось 40 лет. 

Складывается впечатление, что именно из-за особой даты в разговоре с Собчак рэпер решился на целый ряд откровений: касаемо его скандального клипа с Тимати, политики в целом, проблем со здоровьем и пагубных пристрастий. 

Рэпер Guf (Алексей Долматов)
 

Не обошел стороной Долматов и свои длительные отношения с Кети Топурией. Впервые о романе пары стало известно в 2016 году. Этим летом певица еще намекала, что не готова навсегда вычеркнуть Алексея из своей жизни. 

В интервью Гуф сообщил, что больше не намерен возобновлять отношения со звездой, потому что она сделала ему «так больно, как никто другой». 

Рэпер поведал, что любовь к Кети по-настоящему перевернула его жизнь, но при этом совершенно «не окрылила». Мужчина впал в депрессивное состояние и даже стал принимать запрещенные вещества. 

«Я ее еще люблю, но из этого ничего не выйдет. Сразу после знакомства я перестал писать. Я мог сочинять песни только тогда, когда мы расставались. Она спасала меня (от наркотической зависимости — прим. Woman.ru), но у нас ничего не получалось. Никакого движения, никакого прогресса ни у нее, ни у меня не было. Но все равно, это был единственный человек, с кем я видел свое будущее», — рассказывает знаменитость. 

  • Кети Топурия, Рэпер Guf (Алексей Долматов)
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    Гуф впервые откровенно рассказал о долгих отношениях и расставании с Кети Топурией
    Смотреть галерею

Рэпер поведал, что Топурия бросила его этим летом, в очень сложный для него момент. «Я лежал после сложной операции, и она говорит: ''Что-то я остыла''. Вот так меня взяли и обломали. Я даже не понял, почему мы расстались — наверное, слишком хорошим был», — с грустью подытожил Долматов. 

Кстати, Кети уже успела найти новую любовь. Вот уже некоторое время артистка делится с фолловерами романтичными фото с мужчиной, в котором журналисты признали дипломата Льва Деньгова. 

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02 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @therealguf, @keti_one_official/Instagram
Теги

Кети Топурия, Рэпер Guf (Алексей Долматов), Ксения Собчак

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Больные морально и он, и она. Он - так как его надо спасть и носиться с его психологическо-зависимыми проблемами, она - т.к. может "остыть" из-за того, что человек в беде.

  • И вот так всегда: когда трудности они бросают, когда нужна поддержка больше всего. Почему тааак?

  • А ничего, что у него отношения с другой были, это не повод для расставания? Все почему-то сразу сконцентрировались на его сложном положении.

  • А разве причина не в его измене с какой-то малолеткой из Перми?

  • Гость

    А разве причина не в его измене с какой-то малолеткой из Перми?

    А он забыл уже, что они на этом пиарились. Теперь вот про Леву Деньгова будут рассказывать, умора. Их пиарщики какие-то странные персонажи им придумывают в качестве партнеров, уж очень ходульные, неправдоподобные

  • Лесли

    И вот так всегда: когда трудности они бросают, когда нужна поддержка больше всего. Почему тааак?

    Потому что. Задолбали с поддержкой этой, что мужики, что бабы. Ты взрослый здоровый человек, независимо от пола? Живешь в мирное время, руки-ноги целы, голова цела? Ну так, помоги себе сам. Есть другие категории людей, которые надо поддерживать, дети, старики, инвалиды. А взрослые половозрелые самцы и самки вполне способны обойтись без поддержки. У Гуфа еще и денег до хэра, кто его должен поддерживать?

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