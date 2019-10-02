Глюкоза показала нижнее белье, которое надела под откровенное платье, оголяющее ее бедра

Обычно в белье звезд копаются нечистоплотные журналисты и желтушные издания, но в этот раз все произошло с точностью до наоборот: Глюкоза сняла для фолловеров видео, в котором рассказала о своих трусах. Спросите, что вообще тут происходит? Давайте попробуем разобраться.
Оказалось, что поводом для съемки этого странного видео были комментарии к предыдущему посту певицы.
30 сентября звезда выложила фото в платье с экстремальным разрезом. Подписчики заметили, что на певице совсем нет нижнего белья. Фолловеры испытывали всю гамму эмоций от восхищения и до «ты же мать, как так можно».
Проанализировав мнения, Глюкоза пришла к выводу, что мир готов узнать об инновационных трусах. На видео она заявила: «Неужели вы не знали, что уже придумали давным-давно трусики с прозрачными шлеечками?». Певица пояснила, что такое нижнее белье специально используется, когда девушка хочет надеть платье с впечатляющими разрезами.
В конце обращения к подписчикам Глюкоза подарила им свой лайфхак и игриво подмигнула. До чего дошел прогресс!