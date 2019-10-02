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Глюкоза показала нижнее белье, которое надела под откровенное платье, оголяющее ее бедра

Наталья Чистякова-Ионова продемонстрировала подписчикам свое нижнее белье. Да, буквально! Певица поставила камеру, села напротив нее и показала трусы «с секретом», которые обладают одной интересной деталью.
Наталья Ионова

Обычно в белье звезд копаются нечистоплотные журналисты и желтушные издания, но в этот раз все произошло с точностью до наоборот: Глюкоза сняла для фолловеров видео, в котором рассказала о своих трусах. Спросите, что вообще тут происходит? Давайте попробуем разобраться.

Оказалось, что поводом для съемки этого странного видео были комментарии к предыдущему посту певицы. 

Наталья Ионова

30 сентября звезда выложила фото в платье с экстремальным разрезом. Подписчики заметили, что на певице совсем нет нижнего белья. Фолловеры испытывали всю гамму эмоций от восхищения и до «ты же мать, как так можно».

Проанализировав мнения, Глюкоза пришла к выводу, что мир готов узнать об инновационных трусах. На видео она заявила: «Неужели вы не знали, что уже придумали давным-давно трусики с прозрачными шлеечками?». Певица пояснила, что такое нижнее белье специально используется, когда девушка хочет надеть платье с впечатляющими разрезами.

В конце обращения к подписчикам Глюкоза подарила им свой лайфхак и игриво подмигнула. До чего дошел прогресс!

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02 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @glukozamusic/Instaram
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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