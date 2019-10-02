Оксана Воеводина требует от экс-супруга элитное жилье в Лондоне и Москве и ежемесячное содержание в 2 млн рублей

У Оксаны Воеводиной губа не дура! «Мисс Москва» требует от экс-супруга баснословные алименты, квартиру в Москве и дом в Лондоне. Бывший король Малайзии в шоке.

Вот мы и дошли до денежной стороны развода Оксаны Воеводиной и Мухаммада V, бывшего короля Малайзии. «Мисс Москва-2015» оказалась дамой с запросами, причем весьма нехилыми.

Как сообщили совершенно обескураженные инсайдеры из королевского дворца, Оксана предъявляет «астрономические» требования к экс-супругу.



Воеводина запросила следующее: квартиру в Москве за 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 642 млн рублей и ежемесячное содержание в размере 2 млн рублей.

Мухаммад V, как сообщил инсайдер, был в ужасе и все время спрашивал у своих юристов: «Она думает, я кто? Билл Гейтс?». Инсайдер же сам интересуется, для чего Воеводиной нужны такие деньги: «Ее сын что, поступает в престижный университет в следующем году?».

Также аноним говорит, что Мухаммад, на минуточку, подарил Воеводиной обручальное кольцо за 16 млн рублей и Porsche Cayenne за 9 млн рублей.



Мы такого, если честно, не ожидали, ведь раньше Оксана говорила, что желает лишь одного ― чтобы Мухаммад принимал участие в жизни сына Леона. А теперь, оказывается, модель хочет уже не только это.

1 2 3 4 5 6 7 Оксана Воеводина развернулась от души

Напомним, история с разводом Воеводиной и экс-короля тянется уже не один месяц. Первое время «Мисс Москва» заявляла, что она счастлива в браке и вообще у них все замечательно, даже не обращая внимания на многочисленные сообщения прессы о том, что Мухаммад потребовал развод.

Потом она стала говорить, что они все же расстались, но официально не развелись. По российским законам она права, но по исламским Мухаммад три раза произнес «талак», а это значит, что он официально снова стал холостяком (мнение женщины в этом вопросе не учитывается).