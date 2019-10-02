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Оксана Воеводина требует от экс-супруга элитное жилье в Лондоне и Москве и ежемесячное содержание в 2 млн рублей

У Оксаны Воеводиной губа не дура! «Мисс Москва» требует от экс-супруга баснословные алименты, квартиру в Москве и дом в Лондоне. Бывший король Малайзии в шоке.

Вот мы и дошли до денежной стороны развода Оксаны Воеводиной и Мухаммада V, бывшего короля Малайзии. «Мисс Москва-2015» оказалась дамой с запросами, причем весьма нехилыми.

Как сообщили совершенно обескураженные инсайдеры из королевского дворца, Оксана предъявляет «астрономические» требования к экс-супругу.

Воеводина запросила следующее: квартиру в Москве за 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 642 млн рублей и ежемесячное содержание в размере 2 млн рублей.

Мухаммад V, как сообщил инсайдер, был в ужасе и все время спрашивал у своих юристов: «Она думает, я кто? Билл Гейтс?». Инсайдер же сам интересуется, для чего Воеводиной нужны такие деньги: «Ее сын что, поступает в престижный университет в следующем году?».

Также аноним говорит, что Мухаммад, на минуточку, подарил Воеводиной обручальное кольцо за 16 млн рублей и Porsche Cayenne за 9 млн рублей. 

Мы такого, если честно, не ожидали, ведь раньше Оксана говорила, что желает лишь одного ― чтобы Мухаммад принимал участие в жизни сына Леона. А теперь, оказывается, модель хочет уже не только это. 

Напомним, история с разводом Воеводиной и экс-короля тянется уже не один месяц. Первое время «Мисс Москва» заявляла, что она счастлива в браке и вообще у них все замечательно, даже не обращая внимания на многочисленные сообщения прессы о том, что Мухаммад потребовал развод.

Потом она стала говорить, что они все же расстались, но официально не развелись. По российским законам она права, но по исламским Мухаммад три раза произнес «талак», а это значит, что он официально снова стал холостяком (мнение женщины в этом вопросе не учитывается).

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02 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Ой, а мне нравятся требования! Не факт, конечно, что они будут выполнены, но понятно одно: он вогнал ее в шок своим разводом, а она теперь его своими требованиями )))) месть оскорбленной женщины будет жестока )))

  • Так она к этому стремиоась всю жизнь,с карикул в мексике. Теперь вышла в тираж,а цель не достигнута.в отчаянии,конечно

  • Правильно делает, пусть такие дяденьки думают про другой стороны монеты когда берут в жены молоденьких

  • А он думает, что ей важно кто он? Билл или Гейтс, кушать ей хочется. может она заначку видела, поэтому такие запросы.

  • Рихана, зачем тебе Лондон и Москва? Требуй сразу Дубай.

  • "Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою"

  • А что она должна была попросить? Однушку в Поволжье и 200 баксов алиментов?Уверена, что заявленное для него не супер-деньги.

  • Вот, сразу видно, что девушка вышла замуж по "любви"))))))))

  • Не для того Оксана ислам принимала, чтобы жить, как типичная разведенная русская. Все на себе, как лошадь. Обязан обеспечить от и до.

  • Правильно делает! Хочешь молоденькую - плати.
    А в Дубае жарко. Не все там смогут или захотят жить. Так, потусоваться немного.
    Мы, например, привыкли к питерскому болоту и жару не выносим.

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