Пошла в баню: Синди Кроуфорд показала «честное» фото без макияжа в сауне

Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует в одном полотенце и раскрасневшаяся от высокой температуры. Вот что мы вам скажем: Синди выглядит просто замечательно!

Синди Кроуфорд

2 октября 53-летняя Синди Кроуфорд порадовала поклонников снимком в Инстаграме, на котором появилась практически голая и без грамма косметики. Как вы уже догадались, звезда тут же получила множество приятных комментариев.

Фолловеры не скупились на комплименты: «Совершенство», «Натуральная красота». Подписчики также изъявили желание попариться в бане, как и их кумир.

Синди Кроуфорд

В подписи к фото Кроуфорд сказала, что рада вернуться домой и соскучилась по своему любимому утреннему ритуалу — посещению сауны.

Синди Кроуфорд

Давно известно, что яркий, грузный макияж может неумолимо старить, поэтому совсем без него Кроуфорд смотрится свежо и здорово.

1 2 3 ... 9 Синди Кроуфорд прекрасно выглядит в свои 53 и часто радует подписчиков своими «честными» фотографиями

Желаем всем отлично выглядеть и пользоваться советом от неподражаемой Синди: начинать париться по утрам не из-за проблем, а для себя любимой!