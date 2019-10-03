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Пошла в баню: Синди Кроуфорд показала «честное» фото без макияжа в сауне

Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует в одном полотенце и раскрасневшаяся от высокой температуры. Вот что мы вам скажем: Синди выглядит просто замечательно!
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд

2 октября 53-летняя Синди Кроуфорд порадовала поклонников снимком в Инстаграме, на котором появилась практически голая и без грамма косметики. Как вы уже догадались, звезда тут же получила множество приятных комментариев.

Фолловеры не скупились на комплименты: «Совершенство», «Натуральная красота». Подписчики также изъявили желание попариться в бане, как и их кумир.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд

В подписи к фото Кроуфорд сказала, что рада вернуться домой и соскучилась по своему любимому утреннему ритуалу — посещению сауны. 

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд

Давно известно, что яркий, грузный макияж может неумолимо старить, поэтому совсем без него Кроуфорд смотрится свежо и здорово.

  • Синди Кроуфорд
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    Синди Кроуфорд прекрасно выглядит в свои 53 и часто радует подписчиков своими «честными» фотографиями
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Желаем всем отлично выглядеть и пользоваться советом от неподражаемой Синди: начинать париться по утрам не из-за проблем, а для себя любимой!

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03 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, cindycrawford/Instagram
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Синди Кроуфорд

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Отлично выглядит, только глаза все-таки подкрашены. А что у них в украшениях парятся (часы, цепочка, серьги)?

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