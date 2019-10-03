Скандал в благородном семействе: кузен Елизаветы II лорд Ивар Маунтбеттен рассказал, как он живет вместе с мужем и бывшей женой

Среди всех членов британской королевской семьи, определенно, выделяется 56-летний двоюродный брат Елизаветы II — лорд Ивар Маунтбеттен. Он публично признался в нетрадиционной ориентации и в 2018 году женился на своем избраннике Джеймсе Койле, с которым познакомился на горнолыжном курорте в Швейцарии.
Примечательно, что к алтарю его вела бывшая жена Пенелопа, с которой Ивар прожил вместе 17 лет. Несмотря на то, что они развелись в 2011 году, экс-супруги сохранили теплые отношения. И как оказалось, их дружба была настолько крепкой, что они так и не разъехались после свадьбы британского аристократа.
Вместе с эксцентричным лордом, его мужем и бывшей женой также проживают три дочери Ивара и Пенелопы — 23-летняя Элла, 21-летняя Александра и 17-летняя Луиза.
Как сообщает издание Daily Mail, всех членов такого необычного семейства абсолютно все устраивает и они не собираются ничего менять.
Его также спросили, как британская королевская семья относится к такому положению вещей, и аристократ ответил, что они предпочитают вовсе не касаться этой темы при беседе.
Судя по забавным снимкам, которые время от времени публикуют Ивар и его бывшая супруга в своих Инстаграмах, они действительно смогли ужиться под одной крышей и даже периодически устраивают яркие масштабные празднества в графстве Девон.
Вряд ли стоит ждать на одном из таких торжеств Елизавету II. Но, возможно, однажды Софи Уэссекская, крестная мать средней дочери Ивара, туда заглянет.