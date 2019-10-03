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Скандал в благородном семействе: кузен Елизаветы II лорд Ивар Маунтбеттен рассказал, как он живет вместе с мужем и бывшей женой

56-летний лорд Ивар Маунтбеттен, ставший первым открытым гомосексуалом в британской королевской семье, вновь изумил общественность. Он поведал, как чудесно ему живется вместе с мужем... и бывшей женой.
Лорд Ивар Маунтбеттен, Джеймс Койл, Пенелопа Томпсон
Лорд Ивар Маунтбеттен (справа) с супругом Джеймсом Койлом и экс-женой Пенелопой

Среди всех членов британской королевской семьи, определенно, выделяется 56-летний двоюродный брат Елизаветы II — лорд Ивар Маунтбеттен. Он публично признался в нетрадиционной ориентации и в 2018 году женился на своем избраннике Джеймсе Койле, с которым познакомился на горнолыжном курорте в Швейцарии.

Примечательно, что к алтарю его вела бывшая жена Пенелопа, с которой Ивар прожил вместе 17 лет. Несмотря на то, что они развелись в 2011 году, экс-супруги сохранили теплые отношения. И как оказалось, их дружба была настолько крепкой, что они так и не разъехались после свадьбы британского аристократа. 

Вместе с эксцентричным лордом, его мужем и бывшей женой также проживают три дочери Ивара и Пенелопы — 23-летняя Элла, 21-летняя Александра и 17-летняя Луиза.

Как сообщает издание Daily Mail, всех членов такого необычного семейства абсолютно все устраивает и они не собираются ничего менять.

«Я думаю, девочки рады присутствию другого мужчины в доме. Он куда лучше мачехи, которая могла бы превратиться в монстра», — заметил лорд Маунтбеттен.

Его также спросили, как британская королевская семья относится к такому положению вещей, и аристократ ответил, что они предпочитают вовсе не касаться этой темы при беседе.

  • Лорд Ивар Маунтбеттен, Джеймс Койл
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    Лорд Ивар Маунтбеттен, кузен Елизаветы II, стал первым открытым гомосексуалом в британской королевской семье
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Судя по забавным снимкам, которые время от времени публикуют Ивар и его бывшая супруга в своих Инстаграмах, они действительно смогли ужиться под одной крышей и даже периодически устраивают яркие масштабные празднества в графстве Девон.

Вряд ли стоит ждать на одном из таких торжеств Елизавету II. Но, возможно, однажды Софи Уэссекская, крестная мать средней дочери Ивара, туда заглянет.

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03 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Shutterstock/Fotodom.ru, @ivar_mountbatten, @pmountbatten/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • НУ что сказать, главное все счастливы и никому от этого не плохо). По мне так лучше сделать каминг-аут, жить спокойно, больше не таясь и не покупая женщин -ширм для прикрытия. Двое мужчин, выглядят как мужчины, а не ряженые трансы с перьями , ничего не пропагандируют. Просто живут вместе и им хорошо.

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