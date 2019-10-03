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Вера Брежнева прокомментировала слухи о том, что ее муж «погуливает с Эрикой»

Вера Брежнева с юмором отнеслась к слухам, которые уже несколько дней циркулируют в Сети. По словам некоторых СМИ, Константин Меладзе, супруг артистки, увлекся другой блондинкой, солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе

В это поверить, конечно, было сложно, но факт остается фактом: СМИ на протяжении нескольких дней утверждали, что Константин Меладзе сменил одну солистку «ВИА Гры» на другую и увлекся 31-летней Эрикой Герцег.

Сначала сплетни прокомментировала директор Эрики. В интервью «Пятому каналу» она сообщила, что между Герцег и Меладзе отношения сугубо рабочие. «Константин Меладзе является продюсером группы ''ВИА Гра'', в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — рассказала Дарья.

Эрика Герцег
Эрика Герцег

Однако поклонников это не убедило, ведь работа с группой не помешала Меладзе однажды уже уйти от своей жены Яны Сумм к Брежневой, а его брату Валерию — от супруги Ирины к Альбине Джанабаевой.

Тогда в пересуды включилась и сама Вера. 3 октября она написала в своем Инстаграме: «Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в ''Голосе'', писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза».

В общем, у Веры и Константина все хорошо!

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03 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ververa, @erikaherceg/Instagram
Теги

Константин Меладзе, Вера Брежнева

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну с тобой же он успевал подгуливать...

  • А сама не погуливала, или у нее это чистые чувства

  • Ой ладно тебе.Когда - то была вся эта же самая лабуда, только фамилию Герцен заменить на Брежнева- и ничего,успевал всех "осчастливить".Ох,Веруня,настала твоя очередь.Наслаждайся и прочувствуй момент.

  • Походу её задело))) Значит, это все правда))

  • У кого-то подгорает😂

  • Тот случай, когда лучше промолчать

  • Почему то он успевал погуливать с Верой))Делая все тоже самое,плюс имея еще в браке 3 детей..Как время находил бедняжка...

  • вот проблема, это все решаемо, Вера ты же и сама знаешь, как это делается.

  • Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в ''Голосе'', писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, погуливать с Верой! Товарищи ньюсмейкеры, плохо, прозевали и она увела его из семьи с 3мя детьми».

  • Так и хочется ответить: Ну с тобой же все успевал в свое время )

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