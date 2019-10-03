Вера Брежнева прокомментировала слухи о том, что ее муж «погуливает с Эрикой»

Вера Брежнева с юмором отнеслась к слухам, которые уже несколько дней циркулируют в Сети. По словам некоторых СМИ, Константин Меладзе, супруг артистки, увлекся другой блондинкой, солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

В это поверить, конечно, было сложно, но факт остается фактом: СМИ на протяжении нескольких дней утверждали, что Константин Меладзе сменил одну солистку «ВИА Гры» на другую и увлекся 31-летней Эрикой Герцег.

Сначала сплетни прокомментировала директор Эрики. В интервью «Пятому каналу» она сообщила, что между Герцег и Меладзе отношения сугубо рабочие. «Константин Меладзе является продюсером группы ''ВИА Гра'', в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — рассказала Дарья.

Эрика Герцег

Однако поклонников это не убедило, ведь работа с группой не помешала Меладзе однажды уже уйти от своей жены Яны Сумм к Брежневой, а его брату Валерию — от супруги Ирины к Альбине Джанабаевой.

Тогда в пересуды включилась и сама Вера. 3 октября она написала в своем Инстаграме: «Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в ''Голосе'', писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза».

1 2 3 ... 8 Поговаривали, что Константин Меладзе гуляет от Веры Брежневой

В общем, у Веры и Константина все хорошо!