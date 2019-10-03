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Принц Гарри наплевал на советы помощников и не предупредил брата и отца о своей атаке на СМИ

На днях принц Гарри опубликовал обращение к британским СМИ и фактически развязал с ними войну. Герцог Сассекский обвинил таблоиды в «запугивании» Меган Маркл.
Принц Гарри
Принц Гарри

Принц Гарри устал от постоянного и не прекращающегося потока негативных новостей о своей жене Меган Маркл. Герцог Сассекский не просто с негодаванием читает, что пишут о его супруге, но и откровенно боится, что Меган повторит судьбу его матери, принцессы Дианы.

Это сподвигло его опубликовать официальное заявление 1 октября. «К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британских таблоидов, которые ведут безжалостные кампании против людей, совершенно не задумываясь о последствиях. В современную цифровую эпоху сплетни и домыслы прессы превращаются в правду. Эта беспощадная пропаганда против нас требует колоссальной выдержки, особенно когда вся публикуемая информация заведомо ложная и злая. И хотя мы продолжаем демонстрировать невозмутимость, я не могу описать, насколько все это для нас болезненно», — заявил Гарри.

Любимый рыжеволосый принц Англии также отметил, что уже потерял мать и не хочет пройти через это снова. «Моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил. Мой самый глубокий страх сейчас в том, что история повторяется. Я видел, что происходит, когда кого-то, кого я люблю больше всего в этой жизни, угнетают до такой степени, что с ним перестают общаться и больше не считают реальным человеком».

Такое заявление принца оценили далеко не все. Например, журналист Пирс Морган, который известен тем, что всегда говорит неудобную правду, обратился к герцогу Сассекскому и сказал, что Гарри и Меган вполне могут чувствовать себя обиженными, но вот обвинять СМИ во всех смертных грехах — это явно перебор.

«Мне кажется, это очередной катастрофический пиар-провал, который разрушил всю ту работу, которую Сассексы проделали, чтобы восстановить свою потрепанную репутацию», — заявил Пирс.

А теперь выяснилось, что и помощники Гарри не были уверены в том, что было необходимо публиковать это открытое письмо. По крайней мере, сейчас.

Советники герцога Сассекского говорили ему, что это отвлечет внимание от африканкого тура. Принц их слушать не стал. Более того, чтобы не сталкиваться с непониманием снова, он даже не стал говорить о своих планах принцу Уильяму и принцу Чарльзу. Брат и отец узнали о выходке Гарри постфактум.

Интересно, Гарри всегда был таким самовольным или нахватался этого у Меган?

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03 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Каблук. Безобразно себя ведут на пару с ММ. Для кого пиарщики там работают?

  • Да уж, эта надменая и амбициозная особа его до добра не доведет.

  • Ему уже столько лет, своя семья, а он что, должен до сих пор разрешения спрашивать у отца и брата как ему жить

  • ну и отлично, теперь есть все поводы лишить его титулов и содержания. БКС, вперед! Сейчас самое время! Пусть судятся одни сколько хотят

  • Гость

    Ему уже столько лет, своя семья, а он что, должен до сих пор разрешения спрашивать у отца и брата как ему жить

    Он на работе находится. Вы от имени владельца компании где работаете тоже иски в суд подаете публично?

  • Гость

    Да уж, эта надменая и амбициозная особа его до добра не доведет.

    астрологи уже говорят, что обратный отсчет пошел, она его утащит на дно. Где ему, наверное, и место после его выходок. Надо иногда понять в какой ж оказался, чтобы поумнеть.

  • Гость

    Он на работе находится. Вы от имени владельца компании где работаете тоже иски в суд подаете публично?

    Он же иск подал не от имени королевы, причем тут работа

  • Какая же Маркл предсказуемая, цикличная. Сначала стадия овечки с распахнутыми глазами, готовой сделать все-все-все, чтобы втереться в доверие. Потом требования больше, больше, больше, захват внимания и чужой собственности. Затем реакция на это, потом игнор и дальше захват. Эскалация негатива, от этого нервы сдают, еще яростнее и неадекватно захват, но уже с промахами и очевидным сумасшествием. Потом усталость публики и переключение на достойные реальные события у Кембриджей. Иииииии..... бум! ВЗРЫВ зависти к Кейт у Маркл и к Уиллу у Гарри. И дальше как они и мыслят, "либо мы короли, либо если не мы, то мы все разрушим, лишь бы Кембриджам не достался престол" - шантаж и карта жертв на имени Дианы, выставление Маркл жертвой Отца и всего мира, манипуляции, манипуляции, атаки на сми. Потом идет стали затишья, где змеи зализывают нанесенные себе же от ударов о стену головой ран и новые осторожные выходы, чтобы снова втереться в доверие и снова по такому же сценарию попытаться пробить стену и отодвинуть всех вокруг, заставить себя полюбить. А их не любят и не полюбят такими никогда. Им бы к психиатру походить, столько лет завидовать Уиллу и Кейт, это затяжная депрессия и куча расстройств.

  • Гость

    Он же иск подал не от имени королевы, причем тут работа

    при том, что он сам представляет БКС, своей персоной. Это у него в контракте, за это и титулы. Он как модель, которая по контракту не может беременеть и давай ь сами интервью без разрешения. Вы маленькая, почему вам надо разжевывать очевидные вещи? Зачем задавать глупые вопросы?

  • Он взрослый мужчина,сам и разберётся, не нам тут кудахтать,словно мы действительно знаем как там и что.🔭Мы видим лишь верхушку айсберга.🤔

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