Принц Гарри наплевал на советы помощников и не предупредил брата и отца о своей атаке на СМИ

На днях принц Гарри опубликовал обращение к британским СМИ и фактически развязал с ними войну. Герцог Сассекский обвинил таблоиды в «запугивании» Меган Маркл.

Принц Гарри

Принц Гарри устал от постоянного и не прекращающегося потока негативных новостей о своей жене Меган Маркл. Герцог Сассекский не просто с негодаванием читает, что пишут о его супруге, но и откровенно боится, что Меган повторит судьбу его матери, принцессы Дианы.

Это сподвигло его опубликовать официальное заявление 1 октября. «К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британских таблоидов, которые ведут безжалостные кампании против людей, совершенно не задумываясь о последствиях. В современную цифровую эпоху сплетни и домыслы прессы превращаются в правду. Эта беспощадная пропаганда против нас требует колоссальной выдержки, особенно когда вся публикуемая информация заведомо ложная и злая. И хотя мы продолжаем демонстрировать невозмутимость, я не могу описать, насколько все это для нас болезненно», — заявил Гарри.

Любимый рыжеволосый принц Англии также отметил, что уже потерял мать и не хочет пройти через это снова. «Моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил. Мой самый глубокий страх сейчас в том, что история повторяется. Я видел, что происходит, когда кого-то, кого я люблю больше всего в этой жизни, угнетают до такой степени, что с ним перестают общаться и больше не считают реальным человеком».

Такое заявление принца оценили далеко не все. Например, журналист Пирс Морган, который известен тем, что всегда говорит неудобную правду, обратился к герцогу Сассекскому и сказал, что Гарри и Меган вполне могут чувствовать себя обиженными, но вот обвинять СМИ во всех смертных грехах — это явно перебор.

«Мне кажется, это очередной катастрофический пиар-провал, который разрушил всю ту работу, которую Сассексы проделали, чтобы восстановить свою потрепанную репутацию», — заявил Пирс.

А теперь выяснилось, что и помощники Гарри не были уверены в том, что было необходимо публиковать это открытое письмо. По крайней мере, сейчас.

Советники герцога Сассекского говорили ему, что это отвлечет внимание от африканкого тура. Принц их слушать не стал. Более того, чтобы не сталкиваться с непониманием снова, он даже не стал говорить о своих планах принцу Уильяму и принцу Чарльзу. Брат и отец узнали о выходке Гарри постфактум.

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Интересно, Гарри всегда был таким самовольным или нахватался этого у Меган?