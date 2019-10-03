Рост 177, вес 55: трижды мама Оксана Самойлова продемонстрировала спортивную фигуру в стрингах

31-летняя Оксана Самойлова часто демонстрирует свое подтянутое тело в соцсетях. Иногда звезду обвиняют в том, что она «шлифует» фигуру фотошопом, но на днях супруга Джигана выложила честное видео, а заодно озвучила свои параметры.

2 октября Оксана Самойлова разместила в своем Инстаграме новый пост, где продемонстрировала безупречную фигуру, как у юной девушки. Опубликовала она не фотографию, а короткое видео, на котором предстала в коротком топе и черных стрингах.

Даже самые внимательные подписчики Оксаны не сумели бы обнаружить на кадрах этого ролика следы фотошопа или других графических редакторов. Глядя на стройную Самойлову, действительно сложно поверить, что она — мама 8-летней Ариеллы, 5-летней Леи и 2-летней Майи.

Кроме того, Оксана сообщила и свои параметры, утолив любопытство подписчиков:

«Моя обычная форма без фотошопа. Иногда чуть худее, иногда чуть мощнее. Вес по жизни 55 килограммов. Когда стараюсь, 57. Рост — 177 сантиметров».

Бизнесвумен также заметила, что она поддерживает такую прекрасную форму на протяжении последних 5-6 лет. Удается ей это не с помощью магии, а благодаря регулярным занятиям по индивидуальной фитнес-программе в зале и дома.

Фигура Самойловой произвела невероятное впечатление даже на ее преданных поклонников, которые, казалось бы, давно привыкли лицезреть загорелое тело супруги Джигана в разнообразных ракурсах.

«Боже мой! Вы космос. Я так даже без детей не выглядела никогда! И, если смотреть правде в глаза, и не буду!», «Фигура — мечта. Кто скажет, что это мама троих детей», «Лайк, кто без троих детей, но до такой фигуры все равно, как до луны», — отчаянно восторгались прекрасной формой Оксаны фолловеры.

Напомним, что Оксана Самойлова и Джиган не так давно вернулись из Майами, где едва не очутились в эпицентре урагана «Дориан». В Москве «приключения» звездной пары продолжились — их осудили за то, что они привели на 5-летие своей средней дочери Леи живого львенка.